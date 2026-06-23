Трамп поражен успехами Украины, в Кремле начали нервничать, - FT

Последние заявления американских властей вызвали недовольство Кремля. В России полагают, что Вашингтон меняет свой подход к войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США "якобы отступают от роли объективного посредника" и "забыли" об американском президенте Дональде Трампе, в которых он постепенно приближался к позиции Москвы.

Именно реакция Трампа на украинские удары стала одним из факторов раздражения Москвы. Издание со ссылкой на источники утверждает, что во время саммита G7 Трамп был "чрезвычайно поражен и захвачен" недавней кампанией Украины по дальнобойным ударам по целям вглубь территории России.

На этом же саммите президент США также согласился ужесточить санкции против российского энергетического сектора.

На фоне этих заявлений Лавров признал, что Москва больше не надеется на то, что Вашингтон будет выступать "честным посредником" в вопросе завершения войны.

По данным FT, в последние месяцы в Вашингтоне меняется оценка ситуации на фронте. Если раньше часть американских чиновников считала, что у России есть преимущество, то теперь все чаще раздаются сомнения в ее способности достичь заявленных целей.

В то же время чиновники украинских властей сообщили, что видят признаки большей готовности Трампа поддерживать Киев и усиливать давление на Россию.

После встреч лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, украинская сторона также выразила осторожный оптимизм по поставкам ракет-перехватчиков Patriot и возможному запуску лицензионного производства таких ракет в Европе и Украине.

По словам одного из украинских чиновников, во время ужина в Эвиан-ле-Бен Трамп сказал Зеленскому, что его поразили последние "военные результаты" Украины.

После этой встречи Зеленский заявил, что Трамп и Рубио в первый раз положительно отреагировали на вопросы лицензирования ракет для систем Patriot.

По мнению европейских союзников, смена риторики Вашингтона может открыть новые возможности для усиления поддержки Украины и увеличения давления на Москву.