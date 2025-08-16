Трамп и Путин предварительно договорились о прекращении огня в небе, - журналист The Economist

Что известно о прекращении огня в небе

Напомним, ранее в Bloomberg сообщили, что Путин рассматривает перемирие с Украиной в воздухе как уступку Трампу. Речь о паузе в воздушных ударах с применением дронов и ракет.

Впоследствии источники РБК-Украина сообщили, что украинская сторона выступает за так называемое перемирие в небе с россиянами, однако от Москвы до сих пор нет ответа.

При этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк на прошлой неделе отметил, что Россия вряд ли будет отказываться от ударов по Украине ракетами и дальнобойными дронами, ведь террор мирного населения - это инструмент войны агрессора.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, сегодня, 16 августа, Трамп встретился с Путиным на военной базе в Анкоридже на Аляске. Главной темой переговоров была война России против Украины.

Однако, как заявил сам Трамп, достичь соглашения о перемирии во время встречи на Аляске не удалось. По словам президента США, теперь все зависит от украинского лидера Владимира Зеленского. Также Трамп после переговоров посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому "заключить сделку" с Россией.

Накануне переговоров на Аляске сам Трамп не исключал, что одним из результатов может стать его скорая встреча с Зеленским и Путиным.

Больше подробностей о результатах саммита Трампа и Путина на Аляске - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.