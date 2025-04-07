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Трамп и Нетаньяху встретились в Белом доме

Фото: президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня встретились в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, Трамп встретил Нетаньяху возле западного крыла Белого дома перед встречей в Овальном кабинете.

Интересно и то, что Белый дом отменил запланированную на 14:30 по восточному времени пресс-конференцию Трампа и Нетаньяху. В качестве причины отмены мероприятия чиновники назвали встречу в Овальном кабинете с Нетаньяху, на которой Трамп мог бы ответить на вопросы.

Как ранее сообщалось, Нетаньяху хочет обсудить с Трампом новые таможенные тарифы, иранский ядерный кризис и конфликт в Секторе Газа. Стоит заметить и то, что премьер Израиля стал первым иностранным лидером, который лично встретился с Трампом, чтобы попытаться договориться об отмене пошлин.

Новые пошлины Трампа

Недавно Трамп ввел масштабные пошлины для многих стран мира. Однако такой шаг имел ряд негативных последствий, в частности за день после введения пошлин самые богатые люди планеты уже потеряли 208 млрд долларов.

Несмотря на то, что некоторые страны заявили о введении ответных контрмер, правительство Израиля приняло решение о полной отмене пошлин на импорт товаров из Соединенных Штатов Америки.

Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность уменьшения тарифов на импорт для других стран, если будет "феноменальное" предложение.

Больше о торговой войне Трампа и какие она будет иметь последствия - в материале РБК-Украина.

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Дональд ТрампНетаньяхуСоединенные Штаты АмерикиБелый дом