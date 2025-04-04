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Трамп хочет "феноменальное" предложение от других стран в обмен на тарифные уступки

Вашингтон, Пятница 04 апреля 2025 10:58
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Трамп хочет "феноменальное" предложение от других стран в обмен на тарифные уступки Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность уменьшения тарифов на импорт. Для этого другие страны должны предложить что-то "феноменальное".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа, которое он сделал на борту самолета Air Force One.

Трамп во время общения защищал повышение пошлин на импорт, несмотря на обвал финансового рынка, заявив, что такая реакция была ожидаемой.

Президент США также отметил, что Белый дом открыт к переговорам о снижении тарифов для других стран, несмотря на настаивание некоторых высокопоставленных чиновников.

"Если кто-то скажет, что собирается дать нам что-то феноменальное... Тарифы дают нам большую силу для переговоров", - сказал Трамп.

Торговая война Трампа

Президент США Дональд Трамп ввел масштабные пошлины на импортные товары. Это исторический шаг, который всколыхнул мир. СМИ предположили, что действия Трампа могут стать "третьим экономическим землетрясением" за последние 17 лет. Как пишет Bloomberg, самые богатые люди планеты уже потеряли 208 млрд долларов из-за новых тарифов США.

Тарифная программа Трампа коснулась также и Украины, была введена базовая пошлина 10%. В правительстве Украины отметили, что такой шаг - это сложно, но не критично.

Другие страны, в частности ЕС и Китай, угрожают США контрмерами для защиты собственных интересов.

Больше о тарифах Трампа и как это бьет по мировым рынкам - в материале РБК-Украина.

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