Трамп та Нетаньяху зустрілись у Білому домі

Як пише видання, Трамп зустрів Нетаньяху біля західного крила Білого дому перед зустріччю в Овальному кабінеті.

Цікаво і те, що Білий дім скасував заплановану на 14:30 за східним часом прес-конференцію Трампа та Нетаньяху. Як причину скасування заходу чиновники назвали зустріч в Овальному кабінеті з Нетаньяху, на якій Трамп міг би відповісти на запитання.

Як раніше повідомлялось, Нетаньяху хоче обговорити Трампом нові митні тарифи, іранську ядерну кризу та конфлікт в Секторі Газа. Варто зауважити і те, що прем'єр Ізраїлю став першим іноземним лідером, який особисто зустрівся з Трампом, щоб спробувати домовитися про скасування мит.

Нові мита Трампа

Нещодавно Трамп запровадив масштабні мита для багатьох країн світу. Однак такий крок мав низку негативних наслідків, зокрема за день після введення мит найбагатші люди планети вже втратили 208 млрд доларів.

Попри те, що деякі країни заявили про запровадження контрзаходів у відповідь, уряд Ізраїлю ухвалив рішення про повне скасування мит на імпорт товарів зі Сполучених Штанів Америки.

Дональд Трамп заявив, що готовий розглянути можливість зменшення тарифів на імпорт для інших країн, якщо буде "феноменальна" пропозиція.