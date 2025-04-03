Экономическая "катастрофа". Как торговая война Трампа бьет по мировым рынкам

Дональд Трамп ввел пошлины для всех торговых партнеров США, в том числе и для Украины. Политики по всему миру раскритиковали американского, предупредив о катастрофе для экономики. Какие последствия могут быть от торгового протекционизма – в материале корреспондента РБК-Украина Юрия Дощатова.

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Несколько последних дней весь мир жил в ожидании анонсированных президентом США новых пошлин в торговле со всеми странами. И вот 2 апреля Дональд Трамп публично подписал документы, которыми уже с 5 апреля США начнут применять пошлину в 10% на все импортируемые товары – это станет "базовой" ставкой. Украина не стала исключением – в отношении нее тоже введена пошлина в 10%.

В правительстве Украины спокойно отреагировали на решение США. "Что означает для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично", – заявила вице-премьер Юлия Свириденко. Она отметила, что украинский экспорт в США сейчас небольшой – в 2024 году было поставлено товаров на 874 млн долларов, из которых 363 млн приходилось на чугун и еще 112 млн – трубы. В то же время мы купили в США товаров на 3,4 млрд долларов.

"Наши пошлины на американские товары достаточно низкие – на автомобили ставка 10%, на уголь и нефть – 0%. Поэтому сейчас у нас есть шансы договориться о других условиях – американское заявление четко говорит о такой возможности", – отметила она. Если исправить ситуацию не выйдет, то пошлина ударит в основном по малым производителям, уточнила вице-премьер. По ее словам, у Украины есть что предложить США, и если пошлины будут справедливыми, то выиграют обе стороны.

Отдельные пошлины с 9 апреля будут введены на импорт из стран со значительным торговым дефицитом и пошлинами на товары из США более 20%. Ранее Трамп обещал применить зеркальные меры в отношении этих стран, то есть ввести соразмерные пошлины. Однако в итоге ответные пошлины оказались вдвое ниже тех, которые действуют в отношении США. К примеру, если в Китае пошлина на товары из США составляет 67%, то ответная будет 34%. В сумме с ранее введенной ставкой для Китая в 20% общая ставка вырастет до 54%, в ЕС – 39%, ответная – 20%. Для Канады и Мексики ранее были введены пошлины в 25%.

После решения Трампа мировые акции резко упали, а доллар США достиг шестимесячного минимума – инвесторы начали вкладывать средства в золото, облигации и иену. Контракты на индекс S&P 500 снизились более чем на 3%, а контракты на технологический индекс Nasdaq 100 упали на 4%. Акции Apple подешевели на 7%, что уменьшило рыночную капитализацию компании более чем на 240 млрд долл. Стоимость Nvidia упала на 5,6%, или 153 млрд долл.

Россию и Беларусь не ограничат

России и Беларуси не оказалось в списке стран, в отношении которых введены пошлины. Тарифные ограничения в торговле с ними были введены еще в апреле 2022 года, когда США лишили эти страны статуса "наибольшего благоприятствования" в торговле из-за вторжения в Украину. Сейчас, утверждают в США, торговля с ними не идет. "Что касается России и Белоруссии, мы не ведем с ними торговли", - заявил министр финансов Скотт Бессент.

Данных о внешней торговле РФ за 2025 год нет. Но товарооборот между США и РФ в прошлом году существенно сократился. Он составил около 3,5 млрд долларов США, из которых импорт из РФ был около 3 млрд долларов. Это в основном удобрения, платина, турбореактивные двигатели, фосфаты и соевый шрот. Также США закупают в РФ конфеты, в основном шоколадные. В 2024 году их было поставлено в Штаты на 2,6 млн долларов.

В отношении России и стран, которые покупают у нее нефть Трамп готовит отдельные санкции.

Экспорт Беларуси в США в 2024 году составил 30 с лишним миллионов долларов. Среди товаров – продукция деревообработки, удобрения, металлопродукция. Полный перечень новых пошлин с разбивкой по странам приведен в таблицах ниже.

Таблица с новыми пошлинами США (Источник: x.com/whitehouse)



Новые пошлины от Трампа коснутся не всех товаров. На импорт энергоносителей, полезных ископаемых, которые нет в США, они распространяться не будут.



США рассчитывают, что повышенные пошлины заставит страны пересмотреть свою торговую политику. Действовать они будут до тех пор, пока президент США не сочтет, что угроза для экономики США от стран, к которым пошлины применили, снизилась или ликвидирована.

Автомобили и компьютеры

Сюрпризом стало введение спецпошлин в 25% на компьютеры. Ранее это не анонсировалось. Пошлины могут ударить по компании Apple. Такие же ставки введены на автомобили и запчасти к ним. Эти пошлины начнут действовать уже с 3 апреля. В течение 90 дней список может быть дополнен, если будут соответствующие предложения от американского автопрома.

По данным 2023 года, США импортировали автомобили на общую сумму 210,3 млрд долларов из 87 стран при экспорте в 63 млрд долларов. Основными странами-поставщиками были:

Мексика – 45 млрд долларов. Многие производители, включая Ford, GM, Toyota и Volkswagen, выпускают машины в Мексике и отправляют их в США;

Япония – 40,9 млрд долларов – Toyota, Honda, Nissan, Mazda и Subaru;

Канада – 34,9 млрд долларов. Многие автомобили американских брендов (GM и Chrysler) собираются в Канаде и затем экспортируются в США.

Южная Корея – 31,3 млрд долларов. Hyundai, Kia и Genesis.

Германия – 23,9 млрд долларов – BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Audi, отправляют автомобили в США как напрямую из Германии, так и через заводы в других странах.

Автомобильные пошлины введены, чтобы стимулировать собственный автопром, привлечь иностранные компании размещать производство на территории США. Это позволит создать дополнительные рабочие места.

Страны готовят ответные меры, но США просит не спешить

Еврокомиссия уже готовит ответные меры. "Наша цель – решение путем переговоров. Но, конечно, если понадобится, мы защитим наши интересы, наших людей и наши компании", – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она считает, что американские пошлины – это налоги на потребителей, которые будут подпитывать инфляцию и заставят американские заводы платить больше за комплектующие, что приведет к сокращению рабочих мест.

Франсуа Байру, премьер-министр Франции, назвал новые тарифы Дональда Трампа "катастрофой" для мировой экономики и для самих США. Он считает что они и создали "огромные трудности" для Европы. Байру раскритиковал США за предательство своих союзников, предупредив о "серьезных временах", с которыми сталкиваются Европа и Запад.

Премьер-министр Канады Марк Карни уже заявил, что действия США серьезно изменят мировую торговлю и навредят экономике США. "Президент Трамп объявил о мерах, которые фундаментально изменят международную торговую систему", – сказал он. "Эти пошлины негативно повлияют на экономику США, и со временем этот эффект будет нарастать", – подчеркнул Корни.

Китай резко высказался, комментируя решение Трампа. В Пекине заверили, что Штатам не удастся их запугать. "Устрашение на нас не действует. Давление, принуждение или угроза – это неправильный способ обращения с Китаем. Тот, кто применяет максимальное давление на Китай, просчитывается", – заявили в МИД страны. КНР призывает США решать проблемы путем переговоров, Пекин принял меры по ограничению инвестиции своих компаний в США, что может дать больше рычагов влияния в таких переговорах.

Президент Колумбии Густаво Петро назвал ошибкой введение США пошлин на весь импорт. Он считает, что такой шаг можно считать концом глобальной эпохи свободной торговли. "Правительство США теперь полагает, что, повысив пошлины на свой импорт в целом, оно может увеличить собственное производство, богатство и занятость. По моему мнению, это может быть большой ошибкой", - заявил Петро.

Бразилия будет защищать интересы своих производителей на фоне новых пошлин США, которые нарушают обязательства перед ВТО, сообщило правительство латиноамериканской страны. В Бразилии отметили, что действия США нарушают правила Всемирной торговой организацией.

Но США призывают страны не спешить с ответными мерами. Министр финансов Скотт Бессент считает, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере. "Мой совет каждой стране прямо сейчас: не предпринимайте контрмеры. Подождите. Посмотрите, как все пойдет. Если вы введете ответные меры, то произойдет эскалация. Если не станете этого делать, текущий уровень пошлин станет максимальным", - заявил он.

Конец глобализации или попытка выровнять торговлю

Доктор экономических наук Алексей Плотников считает, что действия США подтверждают, что страна переходит к жестким мерам протекционизма. "Это свидетельствует, что глобализации становится все меньше и меньше. Если коронакризис подточил глобализацию, война в Украине ее затормозила, то сейчас мы фактически выходим на то, что называется фрагментацией мировой экономики. Сейчас нет глобальных процессов, нет свободной торговли, нет центров влияния и совершенно разные правила", – отметил Плотников в комментарии РБК-Украина.

Он считает, что ситуация сейчас напоминает период после Второй мировой войны, когда все страны применяли свободные пошлины друг против друга, не было ни ВТО, ни общего рынка.

Пошлины США отразятся и на партнерах, и на самих Штатах, уверен украинский экономист и бывший советник президента Олег Устенко. "Чем больше у тебя барьеров в международной торговле, тем хуже будут обстоять дела с собственным рынком. Так говорил Роберт Лоуренс (известный американский экономист – ред), у которого я учился, и которого Трамп представлял как икону для принятия экономических решений", – сказал Олег Устенко в комментарии РБК-Украина.

В средне- и долгосрочной перспективы пошлины, введенные Трампом, будут играть "в минус" экономике Штатов. "США – это гигантская экономика, и понятно, что любые торговые ограничения, которые они вводят, будут отражаться на всех контрагентах которые, независимо от того, напрямую они работают со Штатами или опосредованно. А в самих США ограничения будет приводить к росту цен на внутреннем рынке", - отметил он. Увеличение цен приведет к инфляции, что может ударить по реальным доходам населения.

Ответная реакция стран, если она будет, подорвет международную торговлю и ухудшит ситуация у них самих. "Они не смогут заместить товары в кратко- и среднесрочной перспективе и столкнутся с инфляционным скачком. Это будет касаться не только США, а и всех остальных, кто так или иначе завязан на американскую экономику", - отметил Устенко.

Кроме того, ограничения повлияют на целый ряд других параметров. "Когда у тебя увеличивается инфляция, вводятся ограничения, то не стоит ожидать, что экономика будет расти так, как ты ожидал. Потенциальное уменьшение роста в кратко- и среднесрочной перспективе могут привести к проблемам финансового характера, проблем с бюджетом, с исполнением соцпрограмм", - отметил Устенко.

Экономист не верит, что Трамп не понимает опасности применения таких жестких мер. Поэтому есть надежда, что США сейчас использует тактику давления, чтобы достичь желаемого результата. "Он может продолжать использовать тарифную политику как карту, которую вынимает из колоды в нужный момент для достижении необходимых политических и геополитических результатов", – отметил Устенко.

Желаемый экономический результат для Трампа пока один – сбалансировать внешнюю торговлю до оптимального уровня. Готовность США обсуждать вопрос пошлин с партнерами подтверждает, что ситуация в ближайшее время может стабилизироваться и не приведет к серьезной деформации мировой международной торговли.