Неудачники дня: Цукерберг, Безос Маск и потеряли миллиарды из-за тарифов Трампа

Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось на 208 миллиардов долларов. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин, обвалив мировые рынки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Это четвертое по величине однодневное падение за 13-летнюю историю индекса миллиардеров Bloomberg и самое большое с момента пика пандемии COVID-19.

Состояние более половины тех, кто отслеживается индексом благосостояния Bloomberg, упало, в среднем на 3,3%. Больше всего пострадали миллиардеры в США, среди которых лидируют Марк Цукерберг из Meta и Джефф Безос из Amazon.

Карлос Слим, самый богатый человек Мексики, был среди небольшой группы миллиардеров за пределами США, которые избежали влияния тарифов. Мексиканская Bolsa выросла на 0,5% после того, как страна была исключена из списка Белого дома по взаимным тарифным целям, что увеличило чистый капитал Слима примерно на 4% до 85,5 млрд долларов.

Неудачники дня

Марк Цукерберг

Основатель Meta понес наибольшие убытки в долларовом выражении: падение акций социальной медиакомпании на 9% обошлось ее генеральному директору в 17,9 млрд долларов, или около 9% его богатства.

Meta была лидером среди индекса Magnificent Seven акций мегакапитализированных технологических компаний с Нового года до середины февраля, пережив почти месяц последовательного роста и добавив более 350 млрд долларов рыночной стоимости. Однако с середины февраля акции упали примерно на 28%.

Джефф Безос

Акции Amazon упали на 9%, что стало самым большим падением с апреля 2022 года и стоило основателю технологического гиганта 15,9 млрд долларов личного состояния. Акции компании упали более чем на 25% по сравнению с февральским пиком.

Илон Маск

Генеральный директор Tesla потерял 110 млрд долларов в этом году - включая 11 млрд долларов в четверг - поскольку отставание поставок и его противоречивая роль при Трампе ударили по акциям производителя электромобилей.

Ранее на этой неделе дела пошли в гору: поскольку Tesla производит большую часть своих автомобилей в США, пошлины могут оказать на компанию меньшее влияние, чем на ее зарубежных коллег. Ее акции также выросли на сообщениях о том, что Маск вскоре отойдет от своей работы в правительстве, чтобы потенциально сосредоточиться на Tesla. Однако в четверг акции упали на 5,5% после объявления о пошлинах.

Пошлины Трампа

Дональд Трамп 2 апреля заявил о введении новых пошлин на импорт в США. Тарифы вызвали глобальный обвал акций, падение доллара США и рекордное снижение цен на нефть за последние месяцы, поскольку аналитики предупреждают, что пошлины могут разрушить цепочки поставок, нанести ущерб прибылям корпораций и подтолкнуть мировую экономику к рецессии.

Индекс Доу-Джонса упал почти на 4%, что стало самым большим однодневным процентным падением с июня 2020 года. S&P 500 потерял почти 5%, а высокотехнологичный Nasdaq снизился почти на 6%, что стало худшим днем в процентном отношении с начала пандемии в марте 2020 года.