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Израиль отменяет пошлины на все товары из США

Израиль, Вторник 01 апреля 2025 21:11
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Израиль отменяет пошлины на все товары из США Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Израиля приняло решение о полной отмене пошлин на импорт товаров из Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"По указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра финансов Бецалеля Смотрича и министра экономики и промышленности Нира Барката, Израиль отменил все пошлины, которые до сих пор взимались с товаров из США - крупнейшего торгового партнера Израиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после утверждения комиссией по финансам и подписания министром экономики и промышленности указа, вступит в силу поправка к постановлению о торговых пошлинах и защитных мерах, в результате чего будут отменены пошлины на весь импорт из США.

В израильском правительстве отметили, что США являются ближайшим союзником Израиля, а также его важнейшим торговым партнером. В 2024 году экспорт товаров в США составил 17,3 млрд долларов, а экспорт услуг был оценен в 16,7 млрд долларов.

Там также добавили, что соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и США, заключенное в 1985 году, привело к тому, что подавляющее большинство (примерно 99%) товаров, импортируемых из США, уже полностью освобождено от таможенных пошлин. Таким образом, снижение пошлин коснется крайне ограниченного количества товаров в категории продовольственного и сельскохозяйственного импорта из США.

Отмечается, что отмена пошлин фактически расширит торговое соглашение между Израилем и США и укрепит стратегические отношения между странами. Она также несет потенциальную выгоду для израильских потребителей в виде возможного снижения стоимости жизни благодаря ожидаемому увеличению импорта продовольственных и сельскохозяйственных товаров из США, которые теперь будут облагаться нулевой пошлиной.

"Отмена пошлин на американские товары - еще один шаг в политике, проводимой правительствами под моим руководством: открытие рынка для конкуренции, увеличение разнообразия товаров и снижение стоимости жизни. Помимо экономических выгод для экономики и граждан Израиля, этот шаг позволит нам еще сильнее укрепить союз между Израилем и США. Мы продолжим работать над устранением барьеров и пошлин, а также над укреплением наших особых отношений с США", - подчеркнул Нетаньяху.

Отношения Израиля и США

Напомним, США оказывают существенную военную помощь Израилю, который является стратегическим партнером Соединенных Штатов. Вместе с тем Вашингтон ранее, в частности во время военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Секторе Газа, вводил определенные ограничения на передачу некоторых видов вооружения.

Недавно западные СМИ сообщали, что Госдепартамент США утвердил потенциальную продажу Израилю бомб, комплектов для подрывных работ и другого вооружения на сумму около 3 млрд долларов.

Также государственный секретарь США Марко Рубио подписал декларацию об ускорении предоставления Израилю военной помощи на сумму около 4 миллиардов долларов.

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