Израиль отменяет пошлины на все товары из США

"По указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра финансов Бецалеля Смотрича и министра экономики и промышленности Нира Барката, Израиль отменил все пошлины, которые до сих пор взимались с товаров из США - крупнейшего торгового партнера Израиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после утверждения комиссией по финансам и подписания министром экономики и промышленности указа, вступит в силу поправка к постановлению о торговых пошлинах и защитных мерах, в результате чего будут отменены пошлины на весь импорт из США.

В израильском правительстве отметили, что США являются ближайшим союзником Израиля, а также его важнейшим торговым партнером. В 2024 году экспорт товаров в США составил 17,3 млрд долларов, а экспорт услуг был оценен в 16,7 млрд долларов.

Там также добавили, что соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и США, заключенное в 1985 году, привело к тому, что подавляющее большинство (примерно 99%) товаров, импортируемых из США, уже полностью освобождено от таможенных пошлин. Таким образом, снижение пошлин коснется крайне ограниченного количества товаров в категории продовольственного и сельскохозяйственного импорта из США.

Отмечается, что отмена пошлин фактически расширит торговое соглашение между Израилем и США и укрепит стратегические отношения между странами. Она также несет потенциальную выгоду для израильских потребителей в виде возможного снижения стоимости жизни благодаря ожидаемому увеличению импорта продовольственных и сельскохозяйственных товаров из США, которые теперь будут облагаться нулевой пошлиной.

"Отмена пошлин на американские товары - еще один шаг в политике, проводимой правительствами под моим руководством: открытие рынка для конкуренции, увеличение разнообразия товаров и снижение стоимости жизни. Помимо экономических выгод для экономики и граждан Израиля, этот шаг позволит нам еще сильнее укрепить союз между Израилем и США. Мы продолжим работать над устранением барьеров и пошлин, а также над укреплением наших особых отношений с США", - подчеркнул Нетаньяху.