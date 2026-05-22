Россия готовит Беларусь к новым операциям? В ISW объяснили значение ядерных учений

Россия и Беларусь завершили совместные ядерные учения, во время которых отрабатывали запуск ракет и перемещение боеприпасов. В ISW считают, что Кремль все активнее использует Беларусь для своих военных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW ).

Что известно об учениях

21 мая российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приняли участие во втором этапе совместных учений ядерных сил.

По данным Минобороны РФ, российские военные доставили в Беларусь ядерные боеприпасы. Белорусские подразделения тренировались:

получать боеприпасы;

снаряжать пусковые установки;

перемещать комплексы "Искандер-М".

Также Россия провела серию запусков различных типов ракет. Среди них:

межконтинентальная ракета "Ярс";

ракета "Циркон";

"Кинжал";

ракеты из комплекса "Искандер-М".

В учениях принимали участие подразделения стратегических ракетных войск, флота и авиации РФ.

Что говорят в ISW

Аналитики ISW заявили, что эти учения показывают усиление контроля России над Беларусью.

В отчете напомнили, что ранее Беларусь официально имела статус безъядерного государства. Но в 2022 году страна изменила Конституцию и отказалась от этого статуса.

В ISW считают, что теперь Россия имеет больше возможностей использовать территорию Беларуси для своих военных действий.

Отдельно указывается, что Россия и Беларусь планируют провести новые учения "Щит Союза" в 2027 году. По словам Путина, они должны состояться в рамках совместной военной подготовки двух стран.