Трамп отверг предложение о перемирии с Ираном на 45 дней, - CNN

Президент США Дональд Трамп отказался от предложения установить перемирие с Ираном на 45 дней. Такую инициативу подготовили Пакистан, Египет и Турция.

Информацию об отказе Трампа раскрыл изданию неназванный представитель Белого дома. "Это одна из многих идей", - сказал чиновник, уточнив, что война с Ираном продолжается полным ходом. Пакистан, Египет и Турция являлись посредниками между двумя воюющими странами, однако непрямые переговоры зашли в тупик на прошлой неделе. Последним предложением для США и Ирана стало перемирие на 45 дней, которое, по мнению инициаторов, должно было позволить провести переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Иран, по-видимому, также отказался от временного перемирия. Иранцы оправдывают это тем, что прекращение огня якобы даст США время, чтобы подготовиться к продолжению войны.