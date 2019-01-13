Трамп приховав від своєї адміністрації подробиці зустрічі з Путіним на саміті G20

Фото: Путін і Трамп (kremlin_ru)

Трамп забрав у перекладача його записи, які той робив під час зустрічі, і просив нікому в Білому домі не говорити деталей

Під час зустрічі в 2017 році на полях саміту G20 в Гамбурзі з президентом Росії Володимиром Путіним президент Сполучених Штатів Дональд Трамп приховував від членів своєї адміністрації деталі перших переговорів сторін. Про це газета The Washington Post з посиланням на джерела, передає РБК-Україна.

Газеті The Washington Post стало відомо, що президент США після переговорів з Путіним нібито забрав собі записки перекладача, який був присутній на зустрічі, і велів йому не говорити про це.

Секрет став відомий після того, як один з членів команди радників американського лідера в Білому домі і високопоставлений представник Держдепартаменту попросили лінгвіста надати інформацію про зустріч президентів. Перекладач на це прохання відповів відмовою.

В оточенні Трампа назвали таку обережність "прагненням до секретності через загрозу виникнення витоків".

Зазначимо, на початку липня 2017 року відбулася перша зустріч Трампа і Путіна. Тоді сторони обговорили, зокрема, врегулювання ситації в Україні.

Нагадаємо, нещодавно радник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна не буде можлива до тих пір, поки Росія не звільнить українських моряків, взятих в полон в Керченській протоці.

Раніше Трамп скасував зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним після нападу у Керченській протоці.