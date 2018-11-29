Трамп и Путин встретятся 1 декабря на полях саммита G20, - Reuters

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (flickr.com/helsinki2018)

В Кремле подтверждают проведение встречи Путина с Трампом

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин встретятся 1 декабря на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) в Аргентине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, в распоряжении которого есть документы Кремля.

Сообщается, что встреча Путина и Трампа запланирована на 14:30 по Гринвичу (16:30 по киевскому времени) 1 декабря. Также сообщается, что, по словам источника в Кремле, лидеры обеих стран на переговорах будут искать пути выхода из тупика в двусторонних отношениях. Они также обсудят стратегическую стабильность, ситуацию в Сирии, Иране и Северной Кореи.

Напомним, ранее Трамп заявил, что окончательное решение о встрече с Путиным примет после того, как получит отчет по агрессии Российской Федерации в Черном море. Он также отметил, что ему не нравится захват украинских кораблей в Керченском проливе. В то же время он до сих пор не выступил с критикой в адрес российской стороны из-за напряженности в регионе.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что рассчитывает на поддержку Трампа на саммите G20.