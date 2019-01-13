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Трамп скрыл от своей администрации подробности встречи с Путиным на саммите G20

Новости » Политика    13.01.2019 - 05:08
Трамп скрыл от своей администрации подробности встречи с Путиным на саммите G20
Фото: Путин и Трамп (kremlin_ru)

Трамп забрал у переводчика его записи, которые тот делал во время встречи, и просил никому в Белом доме не говорить деталей

Во время встречи в 2017 году на полях саммита G20 в Гамбурге с президентом России Владимиром Путиным президент Соединенных Штатов Дональд Трамп скрывал от членов администрации детали первых переговоров сторон. Об этом газета The Washington Post со ссылкой на источники, передает РБК-Украина.

Газете The Washington Post стало известно, что президент США после переговоров с Путиным якобы забрал себе записки переводчика, который присутствовал на встрече, и велел ему не распространяться об этом.

Секрет стал известен после того, как один из членов команды советников американського лидера в Белом доме и высокопоставленный представитель Госдепартамента попросили лингвиста предоставить информацию о встрече президентов. Переводчик на эту просьбу ответил отказом.

В окружении Трампа назвали такую осторожность "стремлением к секретности из-за угроз возникновения утечек".

Отметим, в начале июля 2017 года произошла первая встреча Трампа и Путина. Тогда стороны обсудили, в частности, урегулирование ситации в Украине.

Напомним, недавно советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина не будет возможна до тех пор, пока Россия не освободит украинских моряков, взятых в плен в Керченском проливе.

Ранее Трамп отменил встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за ситуации в Керченском проливе.

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