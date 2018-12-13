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Болтон исключает встречу Трампа и Путина до освобождения украинских моряков

Новости » Политика    13.12.2018 - 18:25
Болтон исключает встречу Трампа и Путина до освобождения украинских моряков
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (flickr.com/helsinki2018)

Он пояснил, что встреча не будет возможна, пока российская сторона не вернет Украине задержанные украинские корабли

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина не будет возможна до тех пор, пока Россия не освободит задержанные украинские корабли и их экипаж. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Он пояснил, что встреча не будет возможна, пока российская сторона не вернет Украине задержанных во время инцидента в Керченском проливе корабли и моряков.

"Я не вижу обстоятельств в обозримом будущем, чтобы такая встреча могла состояться", - сказал Болтон.

Напомним, Трамп отменил встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за ситуации в Керченском проливе. Трамп отметил, что поскольку украинские моряки и корабли, захваченные Россией, не были освобождены, он решил отменить встречу с Путиным.

Как писало РБК-Украина, 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива, в результате чего были захвачены три украинских судна и 24 моряка. Из-за таких действий РФ в 10 областях Украина сроком на 30 дней введено военное положение. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявлял об угрозе полномасштабной войны с РФ.

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Новости Украины Владимир ПутинвстречаКерченский мостагрессия РФДональд Трамп
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