"Время на исходе": Трамп снова угрожает Ирану ударами в случае отсутствия сделки

00:42 18.05.2026 Пн
Что ожидает Трамп в ближайшее время?
Эдуард Ткач
"Время на исходе": Трамп снова угрожает Ирану ударами в случае отсутствия сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что время для Ирана на исходе и если иранский режим не предложит более выгодную сделку, то "ему будет гораздо хуже".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Axios.

Во время общения Трамп сказал, что прежнему считает, что Иран хочет заключить сделку. Поэтому он ждет обновленное иранское предложение, которое, как он надеется, будет лучше, чем последнее предложение, сделанное несколько дней назад.

Трамп отказался назвать конкретный срок для начала переговоров с Ираном, но дал понять, что Вашингтон настроен на сделку.

"Мы хотим заключить сделку. Они находятся не там, где мы хотим. Им придется туда попасть, иначе их сильно ударят, а они этого не хотят", - сказал Трамп.

Он добавил, что США нанесут Ирану удар "гораздо сильнее, чем раньше", если тот не предложит более выгодные условия.

"Время поджимает. Им лучше действовать быстро, иначе у них ничего не останется", - резюмировал Трамп.

Что еще известно

Напомним, сутками ранее источники CNN рассказали, что в администрации Трампе разошлись во мнениях о том, что делать с Ираном.

Одна часть команды настаивает на более агрессивном подходе. В частности, целенаправленные удары, которые могут вынудить Тегеран пойти на компромисс.

Но другие выступают за сохранении акцента на дипломатии. Трамп в последние недели тоже склонялся именно к этому варианту.

При этом согласно информации NYT, советники Трампа уже подготовили планы по возобновлению военных ударов, если дипломатия зайдет в тупик. Ожидается, что возобновление ударов может произойти уже на этой неделе, которая стартовала.

