ua en ru
Сб, 16 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В команде Трампа разделились мнения о том, что делать с Ираном, - CNN

23:29 16.05.2026 Сб
2 мин
Что говорят в окружении Трампа?
aimg Эдуард Ткач
В команде Трампа разделились мнения о том, что делать с Ираном, - CNN Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В администрации президента США Дональда Трампа есть разные мнения о том, как дальше действовать у ситуации с Ираном. Они вклдчаают у себя как дипломатические меры, так и "агрессивный подход".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: Мерц провел разговор с Трампом на фоне разногласий по Ирану

Несколько представителей администрации говорили, что хотят посмотреть, как пройдут переговоры Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина. Но как отмечает CNN, в пятницу глава Белого вернулся из Пекина в США, и судя по всему, никаких новостей о его успехе в вопросе Ирана нет.

В частности, Трамп пообщался с журналистами и заявил, что Си Цзиньпин выразил желание вновь открыть Ормузский пролив и согласился с тем, что Иран не должен разрабатывает ядерное оружие. Но проблема в том, что Китай делал эти заявления и раньше.

Теперь президенту США предстоит решить, является ли нанесение новых ударов по Ирану лучшим вариантом для прекращения конфликта, который затянулся гораздо дольше, чем первоначально прогнозировалось на 6 недель. Это в свою очередь, привело к резкому росту цен на бензин и падению рейтинга президента.

По словам источников, внутри администрации существуют разные мнения насчет дальнейших действий. Некоторые, в том числе представители Пентагона, выступают за более агрессивный подход, включая целенаправленные удары, которые, как они надеются, окажут дополнительное давление на Иран, вынудив его пойти на компромисс.

Однако другие выступают за сохранение акцента на дипломатии. Сам Трамп в последние недели тоже склонялся к этому подходу. Он надеялся, что сочетание прямых переговоров и экономического давления убедит Иран заключить сделку. Однако Тегеран не сильно изменил свои условия сделки с тех пор, как Трамп объявил о прекращении огня в апреле.

Подготовка к новым ударам

Напомним, по данным The New York Times, советники Трампа подготовили планы возобновления военных ударов по Ирану, если дипломатия окончательно зайдет в тупит. Военная кампания может быть возобновлена на следующей неделе.

Также на днях Трампа говорил, что "имеет лучший план все времен" для завершения войны в Иране. Но он продолжал настаивать, что ядерного оружия у страны быть не должно.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
Европа не должна клевать на приманку Кремля: Эстония предостерегла от переговоров с РФ
Европа не должна клевать на приманку Кремля: Эстония предостерегла от переговоров с РФ
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата