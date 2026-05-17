Трамп пригрозил Ирану "тяжелыми временами", если Тегеран не заключит сделку

02:05 17.05.2026 Вс
Что сказал Трамп?
aimg Эдуард Ткач
Трамп пригрозил Ирану "тяжелыми временами", если Тегеран не заключит сделку
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану "будет очень тяжело", если страна так не заключит соглашение с Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его телефонное интервью для BFMTV.

По словам Трампа, он не знает, достигнут ли стороны соглашения в ближайшее время. Но дал понять, что для Тегерана в таком случае будут последствиях.

"Я понятия не имею, сделают они это. Если нет, их ждут очень тяжелые времена, очень тяжелые времена. Им лучше заключить сделку", - сказал Трамп.

Поездка Трампа в Китай не увенчались успехом, в Белом доме разошлись во мнениях

Напомним, вчера в издании CNN появился материал, в котором говорилось, что Трамп вернулся после после встречи с главой КНР Си Цзиньпином фактически без результатов. В частности, по вопросу Ирана.

На этом фоне источники издания сообщили, что в администрации Трампа чиновники разошлись во мнениях, что делать дальше. Некоторые среди них, в частности в Пентагоне, настаивают на более агрессивном подходе.

Другие же выступают за сохранение до дипломатии, и сам Трамп в последние недели тоже склонялся к этому варианту. Однако окончательное решение пока не принято.

