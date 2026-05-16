США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе, - NYT
Президент США Дональд Трамп вернулся из Китая и стоит перед ключевым решением по Ирану. Его советники подготовили планы возобновления военных ударов, если дипломатия окончательно зайдет в тупик. Решение еще не принято.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.
Что готовит Пентагон
Операция "Епическая ярость", приостановленная после объявления перемирия, может возобновиться уже на следующей неделе - возможно, под новым названием.
"У нас есть план эскалации, если это будет необходимо", - подтвердил министр обороны Пит Гегсет. В то же время есть и план вывода более 50 000 военных из региона.
Два ближневосточных чиновника сообщили, что США и Израиль ведут самую интенсивную подготовку с момента перемирия - к возможному возобновлению ударов уже на следующей неделе.
Какие варианты на столе
Среди рассматриваемых опций - более агрессивные авиаудары по иранской военной и гражданской инфраструктуре. Второй вариант - операция сил специального назначения для изъятия ядерных материалов на объекте в Исфахане.
Несколько сотен бойцов спецназа уже находятся в регионе именно для этого. Однако такая операция потребовала бы тысяч военных прикрытия и несет значительный риск потерь.
Также рассматривается захват острова Харг - ключевого узла иранского нефтяного экспорта.
Иран восстановил потенциал
Несмотря на месяц перемирия, Иран восстановил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива. Большинство пораженных объектов восстановлено. Военные признают в частном порядке: "победить" будет непросто.
Ситуация в регионе
На месте находятся около 5 000 морских пехотинцев и 2 000 десантников 82-й воздушно-десантной дивизии. Две авианесущие ударные группы, более десятка эсминцев и сотни самолетов "готовы возобновить боевые операции по приказу".
После возвращения из Пекина Трамп рассматривает возможность ослабления санкций против китайских нефтяных компаний, покупающих иранское сырье.
Во время саммита Пекин и Вашингтон достигли принципиального согласия в том, что Иран ни при каких условиях не должен получить ядерное оружие.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац тем временем предположил, что операция против Ирана может быть вскоре возобновлена - по его словам, не все цели еще достигнуты.