США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе, - NYT

03:27 16.05.2026 Сб
2 мин
Какие радикальные сценарии подготовили в Пентагоне на случай срыва переговоров?
aimg Екатерина Коваль
США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе, - NYT Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп вернулся из Китая и стоит перед ключевым решением по Ирану. Его советники подготовили планы возобновления военных ударов, если дипломатия окончательно зайдет в тупик. Решение еще не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

Что готовит Пентагон

Операция "Епическая ярость", приостановленная после объявления перемирия, может возобновиться уже на следующей неделе - возможно, под новым названием.

"У нас есть план эскалации, если это будет необходимо", - подтвердил министр обороны Пит Гегсет. В то же время есть и план вывода более 50 000 военных из региона.

Два ближневосточных чиновника сообщили, что США и Израиль ведут самую интенсивную подготовку с момента перемирия - к возможному возобновлению ударов уже на следующей неделе.

Какие варианты на столе

Среди рассматриваемых опций - более агрессивные авиаудары по иранской военной и гражданской инфраструктуре. Второй вариант - операция сил специального назначения для изъятия ядерных материалов на объекте в Исфахане.

Несколько сотен бойцов спецназа уже находятся в регионе именно для этого. Однако такая операция потребовала бы тысяч военных прикрытия и несет значительный риск потерь.

Также рассматривается захват острова Харг - ключевого узла иранского нефтяного экспорта.

Иран восстановил потенциал

Несмотря на месяц перемирия, Иран восстановил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива. Большинство пораженных объектов восстановлено. Военные признают в частном порядке: "победить" будет непросто.

Ситуация в регионе

На месте находятся около 5 000 морских пехотинцев и 2 000 десантников 82-й воздушно-десантной дивизии. Две авианесущие ударные группы, более десятка эсминцев и сотни самолетов "готовы возобновить боевые операции по приказу".

После возвращения из Пекина Трамп рассматривает возможность ослабления санкций против китайских нефтяных компаний, покупающих иранское сырье.

Во время саммита Пекин и Вашингтон достигли принципиального согласия в том, что Иран ни при каких условиях не должен получить ядерное оружие.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац тем временем предположил, что операция против Ирана может быть вскоре возобновлена - по его словам, не все цели еще достигнуты.

Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария
