Трамп сказал Нетаньяху, что поддержит ракетные удары Израиля по Ирану, - СМИ

Вашингтон рассматривает различные сценарии развития ситуации вокруг иранской ракетной программы. В случае провала дипломатических усилий США не исключают поддержки военных действий Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CBS News .

Переговоры и военный сценарий

Во время встречи в резиденции Мар-а-Лаго в декабре президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Биньямин Нетаньяху о готовности поддержать израильские удары по ракетной программе Ирана, если Вашингтону и Тегерану не удастся достичь соглашения.

По информации источников в американских военных и разведывательных кругах, основное внимание уделялось не вопросу возможности действий Израиля, а формату потенциальной поддержки со стороны США.

їСреди рассматриваемых вариантов — дозаправка израильских самолетов в воздухе и решение вопроса о разрешении на пролет через воздушное пространство третьих стран.

Региональный контекст и демонстрация силы

Пока не ясно, какие государства могут предоставить такое разрешение. Ранее Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты публично заявляли, что не допустят использования своего воздушного пространства для ударов по Ирану.

Обсуждения в структурах национальной безопасности совпали с усилением военного присутствия США в регионе.

В частности, принято решение о направлении на Ближний Восток авианосца USS Gerald R. Ford и сопровождающей его корабельной группы.

Премьер-министр Израиля остается скептически настроенным к дипломатическому процессу и настаивает, что любое соглашение с Ираном должно включать ограничения на баллистические ракеты.