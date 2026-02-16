Трамп сказал Нетаньяху, что поддержит ракетные удары Израиля по Ирану, - СМИ
Вашингтон рассматривает различные сценарии развития ситуации вокруг иранской ракетной программы. В случае провала дипломатических усилий США не исключают поддержки военных действий Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CBS News.
Читайте также: Трамп планирует встретиться с премьером Израиля перед стартом "Совета мира", - Axios
Переговоры и военный сценарий
Во время встречи в резиденции Мар-а-Лаго в декабре президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Биньямин Нетаньяху о готовности поддержать израильские удары по ракетной программе Ирана, если Вашингтону и Тегерану не удастся достичь соглашения.
По информации источников в американских военных и разведывательных кругах, основное внимание уделялось не вопросу возможности действий Израиля, а формату потенциальной поддержки со стороны США.
їСреди рассматриваемых вариантов — дозаправка израильских самолетов в воздухе и решение вопроса о разрешении на пролет через воздушное пространство третьих стран.
Региональный контекст и демонстрация силы
Пока не ясно, какие государства могут предоставить такое разрешение. Ранее Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты публично заявляли, что не допустят использования своего воздушного пространства для ударов по Ирану.
Обсуждения в структурах национальной безопасности совпали с усилением военного присутствия США в регионе.
В частности, принято решение о направлении на Ближний Восток авианосца USS Gerald R. Ford и сопровождающей его корабельной группы.
Премьер-министр Израиля остается скептически настроенным к дипломатическому процессу и настаивает, что любое соглашение с Ираном должно включать ограничения на баллистические ракеты.
Напоминаем, что во время встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласовали меры по усилению экономического давления на Иран, в частности в части ограничения экспорта иранской нефти на китайский рынок.
Отметим, что президент США Дональд Трамп объявил, что 19 февраля в Вашингтоне пройдет саммит Совета мира, на котором будут представлены новые решения и инициативы, касающиеся ситуации в Газе.