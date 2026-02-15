Трамп созывает Совет мира, чтобы отправить войска в Газу

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что 19 февраля в Вашингтоне состоится саммит Совета мира. На встрече объявят ряд решений по Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social.

В своей публикации президент подчеркнул, что Совет мира обладает неограниченным потенциалом. Далее он описал, как прошел путь от представления плана о завершении войны в Газе до момента создания совета, после чего огласил планы на следующую неделю.

"19 февраля 2026 года я снова соберусь с членами Совета мира в Институте мира имени Дональда Дж. Трампа в Вашингтоне, округ Колумбия", - написал Трамп.

Он анонсировал, что на этой встрече будет объявлено, какую сумму выделят на восстановление Газы, а также скажут о решении по отправке войск.

"Мы объявим, что государства-члены выделили более 5 млрд долларов на гуманитарные и восстановительные работы в Газе и направили тысячи военнослужащих... для поддержания безопасности и мира для жителей Газы", - сообщил лидер США.

Также Трамп подчеркнул, что крайне важно, чтобы ХАМАС выполнил свое обязательство по полной и немедленной демилитаризации.

Резюмируя президент США сказал, что Совет мира "окажется самым значимым международным органом в истории", добавив, что для него честь быть его председателем.