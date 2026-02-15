Трамп созывает Совет мира, чтобы отправить войска в Газу
Президент США Дональд Трамп анонсировал, что 19 февраля в Вашингтоне состоится саммит Совета мира. На встрече объявят ряд решений по Газе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social.
В своей публикации президент подчеркнул, что Совет мира обладает неограниченным потенциалом. Далее он описал, как прошел путь от представления плана о завершении войны в Газе до момента создания совета, после чего огласил планы на следующую неделю.
"19 февраля 2026 года я снова соберусь с членами Совета мира в Институте мира имени Дональда Дж. Трампа в Вашингтоне, округ Колумбия", - написал Трамп.
Он анонсировал, что на этой встрече будет объявлено, какую сумму выделят на восстановление Газы, а также скажут о решении по отправке войск.
"Мы объявим, что государства-члены выделили более 5 млрд долларов на гуманитарные и восстановительные работы в Газе и направили тысячи военнослужащих... для поддержания безопасности и мира для жителей Газы", - сообщил лидер США.
Также Трамп подчеркнул, что крайне важно, чтобы ХАМАС выполнил свое обязательство по полной и немедленной демилитаризации.
Резюмируя президент США сказал, что Совет мира "окажется самым значимым международным органом в истории", добавив, что для него честь быть его председателем.
Что известно о Совете мира
Напомним, пару недель назад издание Axios сообщило, что Белый дом хочет использовать встречу Совета мира 19 февраля для реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе и сбора средств на восстановление.
Что же касается самого совета, то 22 января Трамп провел церемонию его создания, на которую пришли представители менее 20 стран. При этом среди них не было ни одного крупного западного союзника Вашингтона.
Изначально предполагалось, что Совет мира должен контролировать восстановление Газы после войны между ХАМАСом и Израилем, однако устав не ограничивает его деятельность только этим регионом. По словам Трампа, стремление совета - способствовать миру в более широком смысле.