ua en ru
Сб, 14 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп договорился с Нетаньяху давить на Иран: Axios узнало метод принуждения к сделке

Суббота 14 февраля 2026 23:39
UA EN RU
Трамп договорился с Нетаньяху давить на Иран: Axios узнало метод принуждения к сделке Фото: Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме договорились усилить экономическое давление Вашингтона на Иран. Прежде всего вопросе продажи нефти Китаю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как пишет издание, более 80% иранского экспорта нефти приходится на Китай. Таким образом, если Пекин сократит закупки нефти у Ирана, экономическое давление на Тегеран значительно возрастет.

Это в свою очередь, может изменить расчеты Ирана и подтолкнуть страну к дополнительным уступкам по поводу своей ядерной программы.

По словам американских официальных лиц, кампания "максимального давления" будет проходить параллельно с ядерными переговорами с Ираном и продолжающимся наращиванием военной мощи на Ближнем Востоке для возможных ударов, если дипломатия провалится.

"Мы договорились, что будем оказывать максимальное давление на Иран в полную силу, например ю, в отношении продаж иранской нефти Китаю", - сказал высокопоставленный американский чиновник.

Также источники сообщили, что на встрече в среду (11 февраля) Трамп и Нетаньяху пришли к согласию относительно конечной цели - лишить Иран возможности получить ядерное оружие.

В то же время они разошлись во мнениях по поводу пути достижения этой цели. Нетаньяху заявил, что заключить выгодную сделку с Ираном невозможно и что даже если сделка будет подписана, то Тегеран не будет ее соблюдать.

Трамп в ответ заявил Нетаньяху, что по его мнению, шанс достичь соглашение есть.

Также по словам собеседников, Трамп спрашивал своих советников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, каковы шансы на достижения соглашения с Ираном. Те сказали ему, что как показывает история, достичь выгодной сделки с Ираном сложно, если не невозможно. При этом отметили, что пока иранцы говорят все правильно.

Кроме того, Уиткофф и Кушнер заверили Трампа, что продолжат переговоры и будут придерживаться жесткой линии. И в случае, если Иран согласится на сделку, которую сочтут удовлетворительной, они предоставят стране возможность выбора, чтобы Тегеран мог решить, хочет ли он ее заключить.

"Мы трезво и реалистично оцениваем ситуацию в отношении иранцев. Теперь мяч на их стороне. Если это не будет реальной сделкой, мы ее не примем", - заявил американский чиновник.

Второй источник сказал, что считает "нулевыми" шансы на то, что Иран согласится на что-либо из предложенного США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран Ядерное оружие
Новости
Будет точно, как у "Новой почты". Укрпочта готовит важные нововведения
Будет точно, как у "Новой почты". Укрпочта готовит важные нововведения
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы