Трамп сказав Нетаньяху, що підтримає ракетні удари Ізраїлю по Ірану, - ЗМІ

Вашингтон розглядає різні сценарії розвитку ситуації навколо іранської ракетної програми. У разі провалу дипломатичних зусиль США не виключають підтримки військових дій Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CBS News .

Переговори та військовий сценарій

Під час зустрічі в резиденції Мар-а-Лаго в грудні президент США Дональд Трамп повідомив прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу про готовність підтримати ізраїльські удари по ракетній програмі Ірану, якщо Вашингтону і Тегерану не вдасться досягти угоди.

За інформацією джерел в американських військових і розвідувальних колах, основна увага приділялася не питанню можливості дій Ізраїлю, а формату потенційної підтримки з боку США.

Серед розглянутих варіантів - дозаправка ізраїльських літаків у повітрі та вирішення питання про дозвіл на проліт через повітряний простір третіх країн.

Регіональний контекст і демонстрація сили

Поки не зрозуміло, які держави можуть надати такий дозвіл. Раніше Йорданія, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати публічно заявляли, що не допустять використання свого повітряного простору для ударів по Ірану.

Обговорення в структурах національної безпеки збіглися з посиленням військової присутності США в регіоні.

Зокрема, ухвалено рішення про направлення на Близький Схід авіаносця USS Gerald R. Ford і корабельної групи, що його супроводжує.

Прем'єр-міністр Ізраїлю залишається скептично налаштованим до дипломатичного процесу і наполягає, що будь-яка угода з Іраном має включати обмеження на балістичні ракети.