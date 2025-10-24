Трамп ищет способы давления на Путина и на Зеленского, - посол США при НАТО

Нынешняя война в Украине является окопной войной, в которой никто не выиграет. Президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать Украину, одновременно оказывая давление на Киев и Москву, чтобы заставить лидеров обеих стран начать переговоры.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью для Newsmax.

"Президент Трамп пытается найти способы продолжить давление на Владимира Путина, продолжить давление, откровенно говоря, на Владимира Зеленского, а также найти новые способы продолжать давление, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня, положить конец войне и просто прекратить убийства", - заявил Уитакер.

По его словам, Трамп становится все более нетерпеливым из-за желания Путина пойти на деэскалацию. Он подчеркнул, что у президента США "все карты в руках, которые он разыграет.

"И, в конце концов, он будет разыгрывать эти карты так, как посчитает нужным, чтобы и дальше создавать условия, которые позволяют Владимиру Путину оставаться за столом переговоров, побуждать его к переговорам, к прекращению этой войны... И президент Трамп, честно говоря, очень расстроен тем, что Владимир Путин не положит конец этой войне", - сказал посол США при НАТО.

Он добавил, что заявление Трампа о санкциях было "самым важным" результатом в среду, добавив, что почти одновременно новый пакет санкций объявили в ЕС.