ua en ru
Пт, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп ищет способы давления на Путина и на Зеленского, - посол США при НАТО

Пятница 24 октября 2025 08:57
UA EN RU
Трамп ищет способы давления на Путина и на Зеленского, - посол США при НАТО Фото: посол США при НАТО Мэтью Уитакер (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Нынешняя война в Украине является окопной войной, в которой никто не выиграет. Президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать Украину, одновременно оказывая давление на Киев и Москву, чтобы заставить лидеров обеих стран начать переговоры.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью для Newsmax.

"Президент Трамп пытается найти способы продолжить давление на Владимира Путина, продолжить давление, откровенно говоря, на Владимира Зеленского, а также найти новые способы продолжать давление, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня, положить конец войне и просто прекратить убийства", - заявил Уитакер.

По его словам, Трамп становится все более нетерпеливым из-за желания Путина пойти на деэскалацию. Он подчеркнул, что у президента США "все карты в руках, которые он разыграет.

"И, в конце концов, он будет разыгрывать эти карты так, как посчитает нужным, чтобы и дальше создавать условия, которые позволяют Владимиру Путину оставаться за столом переговоров, побуждать его к переговорам, к прекращению этой войны... И президент Трамп, честно говоря, очень расстроен тем, что Владимир Путин не положит конец этой войне", - сказал посол США при НАТО.

Он добавил, что заявление Трампа о санкциях было "самым важным" результатом в среду, добавив, что почти одновременно новый пакет санкций объявили в ЕС.

Санкции против РФ

Напомним, 22 октября США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефти" и "Лукойл". В список вошло более 30 подразделений обеих компаний, в частности нефтяные месторождения, газовые и нефтеперерабатывающие заводы по всей стране.

В Минфине США призвали Кремль согласиться на прекращение огня в Украине.

ЕС также продолжает усиливать экономическое давление на Россию. Стало известно, что новый 19-тый санкционный пакет направлен на ограничение энергетических доходов, а также противодействие теневому флоту.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев уже назвал санкции США "актом войны" против РФ.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил "мы все еще хотели бы встретиться с россиянами... Мы всегда будем заинтересованы в сотрудничестве, если будет возможность достичь мира".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Потери России на 24 октября: обновленные данные Генштаба Украины
Потери России на 24 октября: обновленные данные Генштаба Украины
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию