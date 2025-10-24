ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп шукає способи тиску на Путіна і на Зеленського, - посол США при НАТО

П'ятниця 24 жовтня 2025 08:57
UA EN RU
Трамп шукає способи тиску на Путіна і на Зеленського, - посол США при НАТО Фото: посол США при НАТО Метью Вітакер (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Нинішня війна в Україні є окопною війною, в якій ніхто не виграє. Президент США Дональд Трамп продовжує підтримувати Україну, водночас тиснучи на Київ і Москву, аби змусити лідерів обох країн розпочати переговори.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в інтерв'ю для Newsmax.

"Президент Трамп намагається знайти способи продовжити тиск на Володимира Путіна, продовжити тиск, відверто кажучи, на Володимира Зеленського, а також знайти нові способи продовжувати тиск, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів і домовитися про припинення вогню, покласти кінець війні і просто припинити вбивства", - заявив Вітакер.

За його словами, Трамп стає дедалі нетерплячішим через бажання Путіна піти на деескалацію. Він підкреслив, що у президента США "всі карти в руках, які він розіграє.

"І, зрештою, він буде розігрувати ці карти так, як вважатиме за потрібне, щоб і далі створювати умови, які дають змогу Володимиру Путіну залишатися за столом переговорів, спонукати його до переговорів, до припинення цієї війни... І президент Трамп, чесно кажучи, дуже засмучений тим, що Володимир Путін не покладе край цій війні", - сказав посол США при НАТО.

Він додав, що заява Трампа про санкції була "найважливішим" результатом у середу, додавши, що майже одночасно новий пакет санкцій оголосили в ЄС.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, 22 жовтня США ввели санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній "Роснефти" та "Лукойл". До списку увійшло понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

У Мінфіні США закликали Кремль погодитися на припинення вогню в Україні.

ЄС також продовжує посилювати економічний тиск на Росію. Стало відомо, що новий 19-тий санкційний пакет спрямований на обмеження енергетичних доходів, а також протидію тіньовому флоту.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв вже назвав санкції США "актом війни" проти РФ.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив "ми все ще хотіли б зустрітися з росіянами… Ми завжди будемо зацікавлені у співпраці, якщо буде можливість досягти миру".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Втрати Росії на 24 жовтня: оновлені дані Генштабу України
Втрати Росії на 24 жовтня: оновлені дані Генштабу України
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію