ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В ЕС уточнили, что войдет в "жесткий" 19-й пакет санкций против России

Европа, Четверг 23 октября 2025 00:10
UA EN RU
В ЕС уточнили, что войдет в "жесткий" 19-й пакет санкций против России Иллюстративное фото: в ЕС уточнили, что войдет в "жесткий" 19-й пакет санкций против России (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

ЕС продолжает усиливать экономическое давление на Россию. Новый санкционный пакет направлен на ограничение энергетических доходов, а также противодействие теневому флоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Нидерландов Давида Ван Вила в соцсети Х.

По словам главы нидерландского внешнеполитического ведомства Давида ван Вила, Евросоюз определил, что войдет в 19-й пакет санкций против России, который включает дополнительные ограничения на энергетические доходы.

Он отметил, что ЕС ускорит постепенный отказ от российского сжиженного природного газа, подчеркнув, что европейские страны «полностью стремятся перекрыть кран для этого ископаемого топлива».

Удар по теневому флоту

Давид ван Вил сообщил, что санкции ЕС теперь распространяются еще на 117 российских судов, входящих в так называемый теневой флот. В целом под действием ограничений оказалось уже 564 судна, используемых для обхода санкций и нелегальных поставок энергоносителей.

Министр уточнил, что работа над следующим пакетом мер уже ведется, и он будет направлен на дальнейшее усиление давления на Москву.

Давление продолжится

ЕС намерен и дальше последовательно ограничивать источники доходов России и сокращать энергетическую зависимость от нее. Новый пакет санкций, как отмечают в Брюсселе, станет одним из самых жестких в сфере энергетики с начала полномасштабного вторжения.

Напоминаем, что Великобритания выдала специальную лицензию, разрешающую компаниям вести сотрудничество с двумя немецкими дочерними структурами "Роснефти", которые находятся под управлением немецкого государства из-за санкций против российского нефтяного концерна.

Отметим, что США и Европейский союз наращивают санкционное давление на Россию, что приводит к снижению промышленного производства, росту стоимости заимствований и дальнейшему ослаблению экономики страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Война в Украине
Новости
ВСУ освободили Кучеров Яр под Добропольем: более 50 оккупантов попали в плен (видео)
ВСУ освободили Кучеров Яр под Добропольем: более 50 оккупантов попали в плен (видео)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию