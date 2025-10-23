В ЕС уточнили, что войдет в "жесткий" 19-й пакет санкций против России

ЕС продолжает усиливать экономическое давление на Россию. Новый санкционный пакет направлен на ограничение энергетических доходов, а также противодействие теневому флоту.

По словам главы нидерландского внешнеполитического ведомства Давида ван Вила, Евросоюз определил, что войдет в 19-й пакет санкций против России, который включает дополнительные ограничения на энергетические доходы.

Он отметил, что ЕС ускорит постепенный отказ от российского сжиженного природного газа, подчеркнув, что европейские страны «полностью стремятся перекрыть кран для этого ископаемого топлива».

Удар по теневому флоту

Давид ван Вил сообщил, что санкции ЕС теперь распространяются еще на 117 российских судов, входящих в так называемый теневой флот. В целом под действием ограничений оказалось уже 564 судна, используемых для обхода санкций и нелегальных поставок энергоносителей.

Министр уточнил, что работа над следующим пакетом мер уже ведется, и он будет направлен на дальнейшее усиление давления на Москву.

Давление продолжится

ЕС намерен и дальше последовательно ограничивать источники доходов России и сокращать энергетическую зависимость от нее. Новый пакет санкций, как отмечают в Брюсселе, станет одним из самых жестких в сфере энергетики с начала полномасштабного вторжения.