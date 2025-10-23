В США сделали заявление относительно переговоров с Россией после санкций Трампа
Соединенные Штаты все еще хотят встретиться с Россией, несмотря на то, что администрация президента Дональда Трампа ввела санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний.
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам Рубио, он провел "хороший разговор" с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и планирует продолжать обсуждение.
"Мы все еще хотели бы встретиться с россиянами... Мы всегда будем заинтересованы в сотрудничестве, если будет возможность достичь мира", - отметил госсекретарь.
Рубио также напомнил, что президент Дональд Трамп несколько месяцев подчеркивал необходимость действий, если прогресс в мирном соглашении не будет достигнут.
"Сегодня тот день, когда он решил что-то сделать", - добавил Рубио, объяснив введение санкций против ведущих российских нефтяных компаний и требование к РФ немедленно согласиться на прекращение боевых действий.
Напомним, вчера президент Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний.
Как пояснили в Министерстве финансов США новые санкции против России введены, чтобы заставить Путина настроиться на серьезные переговоры по окончанию войны в Украине.
Также Трамп отменил ожидаемую встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, которую планировали провести в венгерском Будапеште. Американский лидер заявил, что решил не проводить переговоры с Путиным, поскольку считал, что не сможет достичь желаемого результата.
Бывший российский президент Дмитрий Медведев уже назвал санкции США и отмену саммита с Путиным "актом войны" против РФ.