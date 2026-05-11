Трамп "серьезно рассматривает" превращение Венесуэлы в 51-й штат, - Fox

Президент Дональд Трамп во время общения с журналистом заявил, что рассматривает возможность изменения политического статуса Венесуэлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию корреспондента Fox News Джона Робертса в сети Х.

Американский лидер заявил, что "всерьез рассматривает" вариант, при котором Венесуэла может получить статус 51-го штата Соединенных Штатов.

Just got off the phone with @realDonaldTrump ... he told me he is seriously considering a move to make Venezuela the 51st state... pic.twitter.com/cofs12dhUS — John Roberts (@johnrobertsFox) May 11, 2026

США и Венесуэла: контекст

Президент США Дональд Трамп заявил о проведении ограниченной военной операции в Венесуэле, отметив, что речь не идет о полномасштабном вторжении.

Известно, что в ночь на 3 января американские силы нанесли удары по ряду военных объектов на территории страны, после чего в Каракасе были слышны взрывы и фиксировалась активность авиации.

Сообщается, что целью атак стали объекты военной инфраструктуры, включая базы в столице Венесуэлы. Также упоминалось присутствие военных вертолетов в воздушном пространстве Каракаса.

В результате масштабной операции, проведенной США, в Венесуэле был задержан президент Николас Мадуро вместе с супругой и, по сообщениям, вывезен за пределы страны.

Сообщается, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес получили травмы головы во время операции по их задержанию, проведенной силами США. По тем же данным, повреждения они могли нанести себе самостоятельно.

При этом, Сенат США одобрил рассмотрение резолюции, которая ограничивает полномочия президента Дональда Трампа в вопросах возможного применения военной силы в Венесуэле и предусматривает необходимость согласования таких действий с Конгрессом.