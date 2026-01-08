Сенат США сделал шаг к ограничению военных действий Трампа в Венесуэле

Сенат США поддержал рассмотрение резолюции, которая лишает президента Дональда Трампа возможности проводить дальнейшие военные действия в Венесуэле без одобрения Конгресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

57 сенаторов проголосовали за рассмотрение резолюции, 47 - были против. Пять республиканцев - Пол, Сьюзен Коллинз из Мэна, Лиза Мурковски из Аляски, Тодд Янг из Индианы и Джош Хоули из Миссури - присоединились к демократам в поддержке резолюции.

Важно подчеркнуть, что голосование было процедурным (речь о "разрешении на обсуждение"), но, как пишет Axios, оно показывает, что в Сенате достаточно поддержки для принятия резолюции. Вероятно, это произойдет на следующей неделе.

Затем документ все еще должен быть рассмотрен Палатой представителей. Белый дом заявил, что Трамп наложит вето на эту меру.

Журналисты напомнили, что операция по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро вызвала опасения у обеих партий, что Белый дом рассматривает возможность атак на Гренландию и другие страны Латинской Америки.