Сенат США сделал шаг к ограничению военных действий Трампа в Венесуэле
Сенат США поддержал рассмотрение резолюции, которая лишает президента Дональда Трампа возможности проводить дальнейшие военные действия в Венесуэле без одобрения Конгресса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
57 сенаторов проголосовали за рассмотрение резолюции, 47 - были против. Пять республиканцев - Пол, Сьюзен Коллинз из Мэна, Лиза Мурковски из Аляски, Тодд Янг из Индианы и Джош Хоули из Миссури - присоединились к демократам в поддержке резолюции.
Важно подчеркнуть, что голосование было процедурным (речь о "разрешении на обсуждение"), но, как пишет Axios, оно показывает, что в Сенате достаточно поддержки для принятия резолюции. Вероятно, это произойдет на следующей неделе.
Затем документ все еще должен быть рассмотрен Палатой представителей. Белый дом заявил, что Трамп наложит вето на эту меру.
Журналисты напомнили, что операция по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро вызвала опасения у обеих партий, что Белый дом рассматривает возможность атак на Гренландию и другие страны Латинской Америки.
Операция США в Венесуэле
Напомним, в ночь на 3 января США нанесли удары по Венесуэле. Операция носила ограниченный характер: около 02:00 по местному времени над Каракасом были зафиксированы самолеты, после чего прогремели взрывы.
Удары пришлись по объектам военной инфраструктуры, в том числе по базе Форт-Тиуна, авиабазе имени Франсиско де Миранды, зданию парламента и дому министра обороны Владимира Падрино Лопеса. В небе над столицей также фиксировали военные вертолеты CH-47 Chinook и MH-60 Black Hawk.
Позже Дональд Трамп заявил, что США провели масштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера Николаса Мадуро, который, по его словам, был захвачен и вывезен из страны.
При этом Трамп фактически подтвердил, что речь не идет о полномасштабном вторжении. До его заявления власти Венесуэлы уже объявили чрезвычайное положение, начали мобилизацию и активировали планы национальной обороны.