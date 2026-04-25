США разрешили Мадуро оплатить адвокатов активами Венесуэлы

20:00 25.04.2026 Сб
2 мин
Вашингтон пошел на неожиданный шаг в деле Николаса Мадуро
aimg Сергей Козачук
США разрешили Мадуро оплатить адвокатов активами Венесуэлы Фото: бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)

Власти США разрешили бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене использовать замороженные активы для оплаты услуг адвокатов. Это решение разблокирует судебный процесс по делу о торговле наркотиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voice of Emirates.

Читайте также: Мадуро попросил суд США снять обвинения по делу о наркотиках

Детали решения и позиция суда

По информации издания, администрация США внесла изменения в лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Теперь Мадуро и Силия Флорес смогут финансировать свою защиту в суде Нью-Йорка, несмотря на действующие экономические санкции против венесуэльского режима.

Ранее процесс фактически остановился, поскольку защита называла запрет на использование средств нарушением права на справедливый суд.

Федеральный судья Элвин Хеллерштейн также поставил под сомнение позицию Вашингтона, указав на избирательность финансового эмбарго.

Возобновление судебного разбирательства

Прокурор США округа Манхэттен Джей Клейтон официально уведомил суд о решении вопроса финансирования. После этого Мадуро и его жена согласились отозвать ходатайство о закрытии дела.

В ближайшее время на Манхэттене начнется новая фаза юридических споров. Наблюдатели ожидают, что наличие ресурсов для мощной защиты повлияет на продолжительность и результаты рассмотрения обвинений в контрабанде наркотиков.

Арест Мадуро и позиция Трампа

Напомним, 3 января 2026 года президент США Дональд Трамп подтвердил проведение успешной операции против Венесуэлы, во время которой Николаса Мадуро и его жену задержали и вывезли из страны.

Впоследствии Трамп исключил возможность помилования свергнутого лидера, подчеркнув, что тот должен предстать перед правосудием по обвинениям в наркоторговле.

В конце февраля защита Мадуро требовала закрыть дело и снять все обвинения. Главным аргументом адвокатов было то, что из-за санкций и блокировки счетов обвиняемый не мог оплатить юридические услуги, что якобы нарушало его право на защиту.

