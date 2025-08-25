Трамп рассказал о роли США в будущих гарантиях безопасности для Украины

Европа должна будет обеспечить для Украины "значительные" гарантии безопасности. Но в этом процессе также будут участвовать и США.
Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.
"Европа предоставит им значительные гарантии безопасности, и она должна это сделать, потому что находится рядом. Но мы будем участвовать в этом с точки зрения поддержки. Мы будем им помогать", - отметил Трамп.
По его словам, если между Украиной и Россией удастся достичь сделки, то гарантии безопасности "не будут большой проблемой".
При этом он добавил, что США будут обеспечивать поддержку, поскольку убийства должны прекратиться.
Напомним, сейчас часть стран Европы в рамках "коалиции решительных" обсуждает отправку в Украину своих солдат, чтобы предотвратить возможное повторное вторжение России.
При этом, по данным Politico, заместитель министра обороны США Элбридж Колби во время встречи с европейскими коллегами заявил, что США будут принимать минимальное участие в предоставлении Украине гарантий безопасности.
В то же время CNN со ссылкой на источники написало, что США могут отправить в Украину своих пилотов для воздушных миссий.
Поддержку Украины в воздухе в рамках гарантий безопасности не исключала и пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.