Трамп розповів про роль США в майбутніх гарантіях безпеки для України

"Європа надасть їм значні гарантії безпеки, і вона повинна це зробити, тому що перебуває поруч. Але ми братимемо участь у цьому з точки зору підтримки. Ми будемо їм допомагати", - зазначив Трамп.

За його словами, якщо між Україною і Росією вдасться досягти угоди, то гарантії безпеки "не будуть великою проблемою".

При цьому він додав, що США забезпечуватимуть підтримку, оскільки вбивства мають припинитися.