Трамп розповів про роль США в майбутніх гарантіях безпеки для України

Європа повинна буде забезпечити для України "значні" гарантії безпеки. Але в цьому процесі також братимуть участь і США.
Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.
"Європа надасть їм значні гарантії безпеки, і вона повинна це зробити, тому що перебуває поруч. Але ми братимемо участь у цьому з точки зору підтримки. Ми будемо їм допомагати", - зазначив Трамп.
За його словами, якщо між Україною і Росією вдасться досягти угоди, то гарантії безпеки "не будуть великою проблемою".
При цьому він додав, що США забезпечуватимуть підтримку, оскільки вбивства мають припинитися.
Нагадаємо, зараз частина країн Європи в рамках "коаліції рішучих" обговорює відправку в Україну своїх солдатів, щоб запобігти можливому повторному вторгненню Росії.
При цьому, за даними Politico, заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі під час зустрічі з європейськими колегами заявив, що США братимуть мінімальну участь у наданні Україні гарантій безпеки.
Водночас CNN із посиланням на джерела написало, що США можуть відправити в Україну своїх пілотів для повітряних місій.
Підтримку України в повітрі в рамках гарантій безпеки не відкидала і прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт.