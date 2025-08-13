Трамп против включения НАТО в гарантии безопасности для Украины, - Макрон

"Президент Трамп четко выразил это именно такими словами. Он даже сказал вещи, которые очень важны для меня: тот факт, что НАТО не должно быть частью этих гарантий безопасности, и мы знаем, что это сильный аргумент, особенно для российской стороны", - сказал Макрон

В то же время, по его словам, США и другие союзники Украины должны быть частью этих гарантий.

Французский президент также добавил, что во время переговоров Трамп отмечал, что хочет, чтобы во время встречи на Аляске США смогли достичь прекращения огня между Украиной и Россией.

"Мы поддерживаем эту инициативу, так же как и обмен пленными и освобождение детей", - отметил Макрон.