Трамп проти включення НАТО до гарантій безпеки для України, - Макрон

Президент США Дональд Трамп вважає, що НАТО не має бути частиною гарантій безпеки для України.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
"Президент Трамп чітко висловив це саме такими словами. Він навіть сказав речі, які дуже важливі для мене: той факт, що НАТО не має бути частиною цих гарантій безпеки, і ми знаємо, що це сильний аргумент, особливо для російської сторони", - сказав Макрон
Водночас, за його словами, США та інші союзники України повинні бути частиною цих гарантій.
Французький президент також додав, що під час переговорів Трамп зазначав, що хоче, аби під час зустрічі на Алясці США змогли досягти припинення вогню між Україною та Росією.
"Ми підтримуємо цю ініціативу, так само як і обмін полоненими та звільнення дітей", - зазначив Макрон.
Нагадаємо, перед зустріччю президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпні без участі президента України Володимира Зеленського в Європі висловили стурбованість, що там вирішиться доля України та європейської безпеки.
Тому європейські лідери разом із Зеленським сьогодні, 13 серпня, провели відеоконференцію з президентом США.
За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Трамп розповів, що хоче домовитися з Путіним про припинення вогню в Україні.
Зеленський також розкрив деталі розмови з Трампом і європейськими лідерами.
Зокрема, під час розмови було узгоджено п'ять спільних принципів щодо завершення війни Росії проти України.