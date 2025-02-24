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Трамп допустил, что Украина сможет вернуть часть оккупированных территорий

Вашингтон, Понедельник 24 февраля 2025 21:27
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Трамп допустил, что Украина сможет вернуть часть оккупированных территорий Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина может вернуть часть территорий, которая оккупирована Россией. Но это будет сложно.

Как передает РБК-Украина, об этом во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент США Дональд Трамп.

Журналисты спросили у Трампа, может ли Украина вернуть те территории, которые оккупировала Россия. И может ли она пойти на территориальные уступки.

По словам Трампа, территориальный вопрос - это часть переговоров, которые только начинаются.

"Это нелегко сделать (вернуть территории - ред.), не так ли?... Да, возможно, часть из них, да, я надеюсь на это. Но это нелегко сделать", - ответил американский лидер.

Что говорят в США о возможных уступках Украины

Напомним, ранее министр обороны США Пит Хегсет заявлял о том, что мир между Украиной и Россией будет предусматривать "своего рода демаркацию", которую не хочет ни одна из сторон".

При этом спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог допускал, что Украине по итогам мирного процесса, вероятно, придется пойти на территориальные уступки.

При этом Келлог подчеркивал, что потерю территорий не обязательно признавать юридически.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заверял, что Украина никогда не признает оккупированные территории частью России на юридическом уровне.

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