Келлог допустил де-факто потерю территорий в мирном соглашении для Украины

Украина может заключить с Россией соглашение, в рамках которого она потеряет территории. Но ее не обяжут это признавать.

Как передает РБК-Украина , об этом в эфире Fox News заявил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог.

Келлог считает верным заявление министра обороны США Пита Хегсета о том, возвращение Украины к границам 2014-го года является "нереалистичным".

"Поэтому я считаю, что придется заключить какое-то соглашение о возможной потере территории. Но, послушайте, вы не обязательно должны это признавать", - отметил он.

Келлог напомнил, что США сформулировали "Доктрину Веллеса", когда Советский Союз подчинил себе страны Балтии. В рамках такой доктрины Вашингтон никогда не признавал, что СССР владеет этими государствами.

По его словам, на этот вопрос необходимо смотреть в долгосрочной перспективе.

"Что вам нужно, так это настоящий стабильный мир, такой, который действительно безопасен, чтобы обеспечить соглашение о безопасности между всеми сторонами, которое будет долгосрочным и очень, очень устойчивым. И это будет во многом зависеть от европейцев", - отметил он.