Хегсет о мире между Украиной и РФ: будет демаркация, которую не хочет ни одна из сторон
США предполагают, что в рамках мирного соглашения между Украиной и РФ будет проведена демаркацию. Она "не устроит ни одну из сторон".
Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции заявил министр обороны США Пит Хегсет.
По его словам, "реализм" - это важная часть разговора в контексте завершения войны между Украиной и Россией.
Хегсет считает, что указание на "реализм", как, например "невозможность" возвращения к украинским границам по состоянию на 2014 год, не является уступкой российскому диктатору Владимиру Путину.
"Это признание реалий жесткой силы на местах после больших жертв, принесенных сначала украинцами, а затем союзниками, и затем осознание того, что мир, достигнутый путем переговоров, будет своего рода демаркацией, которую не хочет ни одна из сторон", - добавил он.
Как в США видят мир между Украиной и Россией
Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что война России против Украины не завершится выполнением всех "максималистских целей" одной из сторон.
По словам Рубио, и Украине, и России придется пойти на уступки, чтобы достичь завершения войны.
При этом министр обороны США Пит Хегсет вчера заявлял, что США считают "нереалистичным" возвращение Украины к границам 2014-го года.
Также глава Пентагона назвал "нереалистичным" членство Украины в НАТО по итогам мирного соглашения.
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