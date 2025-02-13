Хегсет о мире между Украиной и РФ: будет демаркация, которую не хочет ни одна из сторон

США предполагают, что в рамках мирного соглашения между Украиной и РФ будет проведена демаркацию. Она "не устроит ни одну из сторон".

Как передает РБК-Украина , об этом на пресс-конференции заявил министр обороны США Пит Хегсет.

По его словам, "реализм" - это важная часть разговора в контексте завершения войны между Украиной и Россией.

Хегсет считает, что указание на "реализм", как, например "невозможность" возвращения к украинским границам по состоянию на 2014 год, не является уступкой российскому диктатору Владимиру Путину.

"Это признание реалий жесткой силы на местах после больших жертв, принесенных сначала украинцами, а затем союзниками, и затем осознание того, что мир, достигнутый путем переговоров, будет своего рода демаркацией, которую не хочет ни одна из сторон", - добавил он.