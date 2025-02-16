"Если мы в НАТО". Украина не признает потерю территорий, но готова на сделку, - Зеленский

Украина юридически никогда не признает свои оккупированные земли как территорию России. Страна готова обсуждать дипломатическое возвращение земель, если будет состоять в НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью NBC News .

"Юридически мы не признаем... нашу оккупированную территорию как территорию России. Мы никогда этого не сделаем", - сказал Зеленский.

В то же время он добавил, что готов обсуждать отказ от оккупированной территории как часть дипломатического соглашения, по которому Украина могла бы присоединиться к НАТО.

"Да, мы должны вернуть ее (оккупированную территорию - ред.) дипломатическим путем. Да, мы можем. Если мы в НАТО, то понятно, почему дипломатическим путем, это очень понятно", - заявил президент.

Он отметил, что приоритетом является то, чтобы не потерять людей. По словам Зеленского, Украина будет искать хороший дипломатический путь возвращения территориальных потерь, но "люди - это самое важное на сегодня".

Также президент сказал, что он все еще считает, что Украина может выиграть войну в военном плане.

"Конечно, да. Но это много потерь. Мы понимаем, насколько большие. Я думаю, что это слишком много. И я не уверен, что с такой скоростью. Если наши партнеры не помогут, не поддержат, будет трудно. Это будет долго. Дольше, чем может быть", - пояснил он.