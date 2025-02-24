Трамп припустив, що Україна зможе повернути частину окупованих територій
Україна може повернути частину територій, яка окупована Росією. Але це буде складно.
Як передає РБК-Україна, про це під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив президент США Дональд Трамп.
Журналісти запитали у Трампа, чи може Україна повернути ті території, які окупувала Росія. І чи може вона вдатися до територіальних поступок.
За словами Трампа, територіальне питання - це частина переговорів, які тільки починаються.
"Це нелегко зробити (повернути території - ред.), чи не так?... Так, можливо, частину з них, так, я сподіваюся на це. Але це нелегко зробити", - відповів американський лідер.
Що говорять у США про можливі поступки України
Нагадаємо, раніше міністр оборони США Піт Хегсет заявляв про те, що мир між Україною і Росією передбачатиме "своєрідну демаркацію", яку не хоче жодна зі сторін".
Водночас спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог допускав, що Україні за підсумками мирного процесу, ймовірно, доведеться піти на територіальні поступки.
При цьому Келлог підкреслював, що втрату територій не обов'язково визнавати юридично.
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський запевняв, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії на юридичному рівні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.