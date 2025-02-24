Трамп припустив, що Україна зможе повернути частину окупованих територій

Україна може повернути частину територій, яка окупована Росією. Але це буде складно.

Як передає РБК-Україна , про це під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив президент США Дональд Трамп.

Журналісти запитали у Трампа, чи може Україна повернути ті території, які окупувала Росія. І чи може вона вдатися до територіальних поступок.

За словами Трампа, територіальне питання - це частина переговорів, які тільки починаються.

"Це нелегко зробити (повернути території - ред.), чи не так?... Так, можливо, частину з них, так, я сподіваюся на це. Але це нелегко зробити", - відповів американський лідер.