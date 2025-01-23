Трамп пригрозил Путину, а ГБР снова задержало экс-командующего ОТГ "Харьков": новости за 22 января

Американский президент Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину. А тем временем ГБР снова задержало экс-командующего ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина.
Более подробно о том, что произошло в среду, 22 января - в материале РБК-Украина.
Вчера 22 января, правоохранители обнаружили новые факты в деле о прорыве границы в Харьковской области. Был задержан экс-командующий ОТГ "Харьков" Юрий Галушкин.
Так, в рамках расследования уголовного производства по халатности командиров при обороне части территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района было выяснено, что экс-командующий ОТУ "Харьков" не верно оценил потенциал врага и обстановку на участке ответственности и своими действиями также способствовал самовольному оставлению поля боя бойцами 125 ОБР ТрО.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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РБК-Украина подробно рассказало о заявлении Трампа, которое было направлено к российскому диктатору.
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Эти стратегические удары, по его словам, направлены на снижение производственных мощностей врага.
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На днях Трамп помиловал своих сторонников, которые штурмовали Конгресс в 2021 году.
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