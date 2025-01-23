Трамп пригрозил Путину, а ГБР снова задержало экс-командующего ОТГ "Харьков": новости за 22 января

ГБР задержало бывшего командующего ОТГ "Харьков"

Вчера 22 января, правоохранители обнаружили новые факты в деле о прорыве границы в Харьковской области. Был задержан экс-командующий ОТГ "Харьков" Юрий Галушкин.

Так, в рамках расследования уголовного производства по халатности командиров при обороне части территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района было выяснено, что экс-командующий ОТУ "Харьков" не верно оценил потенциал врага и обстановку на участке ответственности и своими действиями также способствовал самовольному оставлению поля боя бойцами 125 ОБР ТрО.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Трамп жестко призвал Путина остановить войну против Украины

Американский президент Дональд Трамп пригрозил России новыми пошлинами, тарифами и санкциями, если война против Украины не прекратится.

Политик призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно остановить агрессию.

РБК-Украина подробно рассказало о заявлении Трампа, которое было направлено к российскому диктатору.

Эксперт объяснил важность удары ВСУ по авиазаводам в России

Заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский заявил, что удары по Смоленскому и Казанскому заводам России могут значительно повлиять на способность РФ ремонтировать и модернизировать свою авиационную технику.

Эти стратегические удары, по его словам, направлены на снижение производственных мощностей врага.

TikTok заключит сделку, чтобы остаться доступным в США

Китайская материнская компания TikTok, ByteDance, заключит соглашение, чтобы приложение осталось доступным в Соединенных Штатах Америки.

Гендиректор General Atlantic также упомянул, что Дональд Трамп пытался запретить TikTok в последние дни своего первого срока, прежде чем изменить курс во время недавней кампании.

Решение Трампа помиловать участников штурма Капитолия удивило даже его команду

На днях Трамп помиловал своих сторонников, которые штурмовали Конгресс в 2021 году.

Однако это решение шокировало даже команду Трампа, ведь президент решил помиловать практически всех обвиняемых лиц в последнюю минуту перед приближением инаугурации.

Евросоюз и США готовят новые меры направленные против России

Европейский Союз и США в ближайшее время намерены активизировать свои действия для сокращения потребления российского ископаемого топлива как в ЕС, так и во всем мире.

РБК-Украина объяснило, какие шаги в этом направлении уже сделаны и что планируется.

Зеленский снова отверг идею мобилизации с 18 лет

Президент Украины Владимир Зеленский выступил категорически против снижения мобилизационного возраста.

По его мнению, это приведет лишь к увеличению количества невооруженных людей на фронте.