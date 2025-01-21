Трамп помиловал своих сторонников, штурмовавших Конгресс в 2021 году

Президент США Дональд Трамп помиловал участников митинга своих сторонников, которые незаконно проникли в Капитолий в январе 2021 года. Перечень содержит более тысячи фамилий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам главы Белого дома, помилование коснется 1500 человек. Это почти все, кому были выдвинуты обвинения после нападения 6 января 2021 года.

Дело о штурме Капитолия

6 января 2021 года Конгресс проводил заседание, во время которого должен был утвердить результаты президентских выборов 2020 года, победу на которых одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Возле Капитолия несколько тысяч сторонников Трампа устроили большой митинг. В какой-то момент часть из них прорвала кордон правоохранителей, ворвалась в помещение Конгресса и устроила там беспорядки с охраной. Во время столкновений погибли пять человек.

В июле 2023 года Министерство юстиции обвинило Трампа по трем пунктам в деле о штурме Капитолия.

В ноябре того же года, суд приговорил пять лет за решеткой бывшему сотруднику Госдепартамента, который также штурмовал Конгресс США.

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