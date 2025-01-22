TikTok заключит соглашение, чтобы остаться доступным в США, - топ-инвестор
Китайская материнская компания TikTok, ByteDance, заключит соглашение, чтобы приложение осталось доступным в Соединенных Штатах Америки. В то же время могут быть и другие решения, кроме продажи активов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генеральный директор General Atlantic Билл Форд в комментарии Axios.
Как отмечает издание, General Atlantic - крупный инвестор китайской ByteDance, а Билл Форд входит в ее совет директоров.
Отвечая на вопрос, будет ли заключено соглашение, Форд сказал: "Да, это на пользу всем".
"Мы продолжим работу, возможно, до конца недели, по переговорам о том, что может сработать. Правительство Китая, правительство США, компания и совет директоров - все должны быть вовлечены в этот разговор", - отметил он.
По словам Форда, могут быть и другие решения, кроме продажи активов компании.
Он добавил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена частично виновата в том, что ситуация достигла точки кипения, потому что она "не вела с нами реального диалога".
Гендиректор General Atlantic также отметил, что Дональд Трамп пытался запретить TikTok в последние дни своего первого срока, прежде чем изменить курс во время недавней кампании.
Запрет TikTok в США
Напомним, в апреле 2024 года бывший президент США Джо Байден подписал закон, который дает возможность запретить TikTok в США.
Закон дает китайской материнской компании TikTok ByteDance 270 дней на продажу TikTok американской компании. Если этого не сделают, TikTok будет запрещен в магазинах приложений США и в "интернет-хостингах", которые его поддерживают.
В декабре Федеральный апелляционный суд поддержал закон, который запретит TikTok в США, если ByteDance не продаст свою долю в приложении до 19 января 2025 года.
18 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что предоставит платформе TikTok 90-дневную отсрочку от запрета в стране. Однако это произойдет завтра, после инаугурации, если он примет такое решение.
Но уже вечером TikTok был удален из магазинов приложений Apple и Google для пользователей США. Более того, TikTok не работал у тех, у кого было установлено приложение, и обойти запрет не помогал даже VPN.
Однако с приходом Трампа соцсеть снова заработала. Новый президент США объявил о продлении срока продажи компании.
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