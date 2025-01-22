ГБР снова задержало бывшего командующего ОТГ "Харьков"

Правоохранители обнаружили новые факты в деле о прорыве границы в Харьковской области. Был задержан экс-командующий ОТГ "Харьков" Юрий Галушкин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

Так, в рамках расследования уголовного производства по халатности командиров при обороне части территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района было выяснено, что экс-командующий ОТУ "Харьков" не верно оценил потенциал врага и обстановку на участке ответственности и своими действиями также способствовал самовольному оставлению поля боя бойцами 125 обр ТрО.

"Военный командир проигнорировал имеющиеся разведданные, оценил наступление россиян на данном участке "как маловероятное", и соответственно отдавал приказы и распоряжения подчиненным, которые не соответствовали реальной обстановке, что в итоге привело к трагическим событиям на линии фронта", - говорится в сообщении.

Из-за просчетов, как отмечают в Бюро, в командовании и самовольного ухода с занимаемых позиций бойцов и определенных подразделений 125 обр ТрО была потеряна стратегическая инициатива и враг сумел углубиться в полосу обороны бригады на расстояние до 10 км, что позволило им снова из артиллерии обстреливать Харьков.

Также в результате таких действий только за первые сутки наступления врага были ранены, убиты или пропали без вести почти сотня военнослужащих. Бывший командующий задержан.

Ему будет объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ст. 429 УК Украины (содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ действовать оружием).