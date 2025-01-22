Удары ВСУ по авиазаводам в России. Эксперт объяснил важность объектов

Удары по Смоленскому и Казанскому заводам России могут значительно повлиять на способность России ремонтировать и модернизировать свою авиационную технику. Эти стратегические удары направлены на снижение производственных мощностей врага.

Об этом рассказал эксперт по авиации, заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Анатолий Храпчинский в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина .

Эксперт обратил внимание на Смоленский завод и отметил, что на этом предприятии могут изготавливать компоненты, которые используются, например, в деталях самолета Су-25, однако отметил, что сами самолеты Су-25 уже не выпускаются.

"На заводе могли ремонтироваться или выпускаться любые элементы, связанные с двигателями, гидравликой, потому что все это производилось на этих заводах", - добавил Храпчинский.

Он также пояснил, что, учитывая то, что завод в последнее время занимался выпуском малой авиации, вероятно, он мог работать и над производством беспилотников или их компонентов.

"Речь идет о более стратегическом ударе производственных мощностей, которые могут делать комплектующие к авиации или беспилотники", - подчеркнул эксперт.

Относительно Казанского завода, Храпчинский отметил, что для стратегической авиации России этот завод имеет большое значение, в частности для самолетов Ту-160 и Ту-22М3.

"На базе этого завода проводится модернизация или ремонт этих самолетов", - сказал он.

В то же время он отметил, что Россия сейчас не выпускает новых современных самолетов, а те четыре новых Ту-160, которые видели в Украине, то это была сборка из остатков деталей.

Также эксперт отметил, что удары по заводу в Таганроге значительно усложнили для России возможность ремонтировать самолеты Ту-95МС.

"Это стратегическое решение было связано с этой же целью - сделать невозможным ремонт более "современных" Ту-22М3 и Ту-160", - подытожил Храпчинский.