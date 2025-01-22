Удары ВСУ по авиазаводам в России. Эксперт объяснил важность объектов
Удары по Смоленскому и Казанскому заводам России могут значительно повлиять на способность России ремонтировать и модернизировать свою авиационную технику. Эти стратегические удары направлены на снижение производственных мощностей врага.
Об этом рассказал эксперт по авиации, заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Анатолий Храпчинский в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.
Эксперт обратил внимание на Смоленский завод и отметил, что на этом предприятии могут изготавливать компоненты, которые используются, например, в деталях самолета Су-25, однако отметил, что сами самолеты Су-25 уже не выпускаются.
"На заводе могли ремонтироваться или выпускаться любые элементы, связанные с двигателями, гидравликой, потому что все это производилось на этих заводах", - добавил Храпчинский.
Он также пояснил, что, учитывая то, что завод в последнее время занимался выпуском малой авиации, вероятно, он мог работать и над производством беспилотников или их компонентов.
"Речь идет о более стратегическом ударе производственных мощностей, которые могут делать комплектующие к авиации или беспилотники", - подчеркнул эксперт.
Относительно Казанского завода, Храпчинский отметил, что для стратегической авиации России этот завод имеет большое значение, в частности для самолетов Ту-160 и Ту-22М3.
"На базе этого завода проводится модернизация или ремонт этих самолетов", - сказал он.
В то же время он отметил, что Россия сейчас не выпускает новых современных самолетов, а те четыре новых Ту-160, которые видели в Украине, то это была сборка из остатков деталей.
Также эксперт отметил, что удары по заводу в Таганроге значительно усложнили для России возможность ремонтировать самолеты Ту-95МС.
"Это стратегическое решение было связано с этой же целью - сделать невозможным ремонт более "современных" Ту-22М3 и Ту-160", - подытожил Храпчинский.
Удары по России
Украинские военные продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры России, в частности по заводам, которые занимаются ремонтом и производством техники для армии РФ.
Такие действия направлены на ослабление военного потенциала противника и нарушение его производственных процессов.
В последнее время удары все чаще происходят на территории России, что создает дополнительные трудности для оборонной промышленности страны.
Напомним, что вчера Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов врага. Примечательно, что два из них находились в России.
К тому же в ночь на 20 января россияне жаловались на атаку дронов на военные объекты в Казани.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.