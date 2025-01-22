Решение Трампа помиловать участников штурма Капитолия удивило даже его команду, - СМИ

Трамп помиловал около 1500 человек, причастных к штурму Капитолия. Решение было принято в последнюю минуту и стало неожиданностью даже для его команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Несмотря на то, что Трамп давно обещал помиловать людей, причастных к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года , масштабы не были понятны.

В итоге он помиловал примерно 1500 человек, что удивило даже его собственную команду. Более того, решение президента помиловать практически всех обвиняемых лиц было принято в последнюю минуту перед приближением инаугурации.