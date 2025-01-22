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Решение Трампа помиловать участников штурма Капитолия удивило даже его команду, - СМИ

США, Среда 22 января 2025 21:58
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Решение Трампа помиловать участников штурма Капитолия удивило даже его команду, - СМИ Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Трамп помиловал около 1500 человек, причастных к штурму Капитолия. Решение было принято в последнюю минуту и стало неожиданностью даже для его команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Несмотря на то, что Трамп давно обещал помиловать людей, причастных к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года, масштабы не были понятны.

В итоге он помиловал примерно 1500 человек, что удивило даже его собственную команду. Более того, решение президента помиловать практически всех обвиняемых лиц было принято в последнюю минуту перед приближением инаугурации.

Многие из помилованных были осуждены за насильственные нападения на правоохранителей, а некоторые были вооружены такими предметами, как электрошокеры и дубинки.

Напомним, что вчера Трамп помиловал своих сторонников, которые штурмовали Конгресс в 2021 году.

Дело о штурме Капитолия

Напомним, что 6 января 2021 года Конгресс США собирался утвердить результаты президентских выборов 2020 года, победителем которых стал Джо Байден, представитель Демократической партии.

В тот день у здания Капитолия тысячи сторонников Дональда Трампа собрались на митинг, который перерос в беспорядки. Часть протестующих прорвалась через кордон правоохранителей, ворвалась в Конгресс и совершила столкновения с охраной, что привело к гибели пяти человек.

В июле 2023 года Министерство юстиции США выдвинуло Трампу обвинения по трем пунктам, связанным со штурмом Капитолия. А уже в ноябре суд назначил пятилетнее заключение бывшему сотруднику Госдепартамента, который участвовал в нападении на Конгресс.

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