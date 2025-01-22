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"Будет только хуже". Трамп жестко призвал Путина остановить войну против Украины

Украина, Среда 22 января 2025 18:14
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"Будет только хуже". Трамп жестко призвал Путина остановить войну против Украины Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Дональд Трамп пригрозил России новыми налогами, тарифами и санкциями, если война против Украины не прекратится. Политик призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно остановить агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В своем посте на сайте Truth Social Дональд Трамп пригрозил наложить "высокие уровни налогов, тарифов и санкций" на Россию и ее союзников, если она не прекратит вторжение в Украину.

Пост появился после того, как Трамп не смог выполнить свое предвыборное обещание прекратить войну в стране в течение 24 часов после вступления в должность.

"Я не хочу нанести вред России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным - и это несмотря на то, что левые радикалы твердят о России, России, России. Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней. Учитывая все это, я собираюсь оказать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу", - подчеркнул он.

В то же время Трамп призвал россиян пойти на переговоры сейчас, чтобы прекратить войну до того, как она станет хуже.

"Если мы не заключим "соглашение", к тому же в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам. Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем - и легкий путь всегда лучше. Пришло время "заключить сделку". Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!!!", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил, что вероятнее всего, введет новые санкции против России. Это будет в случае, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по войне Украине.

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