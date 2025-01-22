"Будет только хуже". Трамп жестко призвал Путина остановить войну против Украины

В своем посте на сайте Truth Social Дональд Трамп пригрозил наложить "высокие уровни налогов, тарифов и санкций" на Россию и ее союзников, если она не прекратит вторжение в Украину.

Пост появился после того, как Трамп не смог выполнить свое предвыборное обещание прекратить войну в стране в течение 24 часов после вступления в должность.

"Я не хочу нанести вред России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным - и это несмотря на то, что левые радикалы твердят о России, России, России. Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней. Учитывая все это, я собираюсь оказать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу", - подчеркнул он.

В то же время Трамп призвал россиян пойти на переговоры сейчас, чтобы прекратить войну до того, как она станет хуже.

"Если мы не заключим "соглашение", к тому же в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам. Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем - и легкий путь всегда лучше. Пришло время "заключить сделку". Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!!!", - подчеркнул президент.