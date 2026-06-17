Трамп пригрозил Ирану новым ударом, если ему "не понравится сделка"

Американский лидер подчеркнул, что меморандум о взаимопонимании с Ираном "не является окончательным". Он добавил, что "если мне это не понравится", то США снова "начнут стрелять по ним и сбрасывать бомбы им на головы".

"Если мне это не понравится, если они не будут вести себя как следует, мы сразу же вернемся к сбрасыванию бомб прямо им на головы, потому что они плохо себя вели на протяжении 47 лет", - сказал Трамп.

Он также заявил, что сообщения о создании фонда для Ирана на сумму 300 миллиардов долларов не соответствуют действительности. По его словам, США не вложат в эту страну "даже 10 центов".

Фото: Трамп анонсировал новые удары по Ирану, если ему не понравится сделка (инфографика РБК-Украина)

Напомним, 14 июня Трамп объявил о достижении мирных договоренностей с Ираном. Речь идет о меморандуме, который предусматривает возобновление свободного прохода через Ормуз со стороны Тегерана, а также прекращение военно-морской блокады иранских портов со стороны США.

Официальное подписание документа запланировано на 19 июня в Женеве. По словам Трампа, вопрос о будущем иранской ядерной программы стороны начнут обсуждать после юридического оформления режима прекращения огня.