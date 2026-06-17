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Трамп пригрозил Ирану новым ударом, если ему "не понравится сделка"

14:48 17.06.2026 Ср
2 мин
Президент США также высказался по поводу фонда на 300 млрд долларов
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением относительно будущего меморандума с Ираном и назвал условие для возобновления ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Американский лидер подчеркнул, что меморандум о взаимопонимании с Ираном "не является окончательным". Он добавил, что "если мне это не понравится", то США снова "начнут стрелять по ним и сбрасывать бомбы им на головы".

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"Если мне это не понравится, если они не будут вести себя как следует, мы сразу же вернемся к сбрасыванию бомб прямо им на головы, потому что они плохо себя вели на протяжении 47 лет", - сказал Трамп.

Он также заявил, что сообщения о создании фонда для Ирана на сумму 300 миллиардов долларов не соответствуют действительности. По его словам, США не вложат в эту страну "даже 10 центов".

Фото: Трамп анонсировал новые удары по Ирану, если ему не понравится сделка (инфографика РБК-Украина)

Напомним, 14 июня Трамп объявил о достижении мирных договоренностей с Ираном. Речь идет о меморандуме, который предусматривает возобновление свободного прохода через Ормуз со стороны Тегерана, а также прекращение военно-морской блокады иранских портов со стороны США.

Официальное подписание документа запланировано на 19 июня в Женеве. По словам Трампа, вопрос о будущем иранской ядерной программы стороны начнут обсуждать после юридического оформления режима прекращения огня.

В то же время американский президент предупредил, что военные удары по Ирану могут возобновиться, если Вашингтон и Тегеран не смогут прийти к окончательной договоренности по поводу ядерной программы.

Кроме того, телеканал CNN сообщал, что Израиль обращался к США с просьбой предоставить доступ к тексту соглашения с Ираном, однако получил отказ. Таким образом, один из ключевых союзников Вашингтона до сих пор не ознакомлен с содержанием документа.

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