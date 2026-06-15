США и Иран подпишут мирное соглашение 19 июня: где состоится церемония

США и Иран подпишут мирное соглашение уже 19 июня. Официальная церемония состоится в швейцарской Женеве.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар.

Глава пакистанского МИД назвал предстоящее соглашение значительным прорывом. По его словам, этот шаг обеспечит мировым рынкам и экономике необходимую уверенность и стабильность.

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Ишак Дар подчеркнул, что особенно это важно для развивающихся стран, которые являются наиболее уязвимыми к региональным конфликтам.

Пакистанский министр отдельно поблагодарил государства, которые оказали дипломатическую поддержку для достижения этого результата. Среди них он отметил Саудовскую Аравию, Катар и Турцию.

"Мы с нетерпением ждем официальной церемонии подписания 19 июня в Женеве и остаемся уверенными, что этот позитивный шаг проложит путь к длительному миру, стабильности и совместному процветанию для региона и за его пределами", - подчеркнул Ишак Дар.

Соглашение между США и Ираном

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

По словам американского лидера, соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, прекращение морской блокады со стороны ВМС США, а также отказ Ирана от разработки и получения ядерного оружия.

Сначала западные медиа писали, что документ планируют подписать дистанционно из-за логистических трудностей.