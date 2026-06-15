ua en ru
Пн, 15 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США и Иран подпишут мирное соглашение 19 июня: где состоится церемония

15:05 15.06.2026 Пн
2 мин
Для кого будущая сделка является "особо важной"?
aimg Валерий Ульяненко
США и Иран подпишут мирное соглашение 19 июня: где состоится церемония Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

США и Иран подпишут мирное соглашение уже 19 июня. Официальная церемония состоится в швейцарской Женеве.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар.

Глава пакистанского МИД назвал предстоящее соглашение значительным прорывом. По его словам, этот шаг обеспечит мировым рынкам и экономике необходимую уверенность и стабильность.

Читайте также: Трамп обещает возобновить атаки по Ирану в случае провала переговоров по ядерной программе

Ишак Дар подчеркнул, что особенно это важно для развивающихся стран, которые являются наиболее уязвимыми к региональным конфликтам.

Пакистанский министр отдельно поблагодарил государства, которые оказали дипломатическую поддержку для достижения этого результата. Среди них он отметил Саудовскую Аравию, Катар и Турцию.

"Мы с нетерпением ждем официальной церемонии подписания 19 июня в Женеве и остаемся уверенными, что этот позитивный шаг проложит путь к длительному миру, стабильности и совместному процветанию для региона и за его пределами", - подчеркнул Ишак Дар.

Соглашение между США и Ираном

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

По словам американского лидера, соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, прекращение морской блокады со стороны ВМС США, а также отказ Ирана от разработки и получения ядерного оружия.

Сначала западные медиа писали, что документ планируют подписать дистанционно из-за логистических трудностей.

Впрочем, позже в Министерстве иностранных дел Ирана опровергли информацию о подписании соглашения в воскресенье.

В Тегеране отметили, что точная дата церемонии пока еще не согласована, однако не исключили ее проведения в ближайшее время.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Пакистан
Новости
Как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки: фото снаружи и внутри (репортаж)
Как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки: фото снаружи и внутри (репортаж)
Аналитика
Миллиарды Абрамовича. Почему средства от продажи "Челси" до сих пор не в Украине
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Миллиарды Абрамовича. Почему средства от продажи "Челси" до сих пор не в Украине