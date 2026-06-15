США и Иран подпишут мирное соглашение 19 июня: где состоится церемония
США и Иран подпишут мирное соглашение уже 19 июня. Официальная церемония состоится в швейцарской Женеве.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар.
Глава пакистанского МИД назвал предстоящее соглашение значительным прорывом. По его словам, этот шаг обеспечит мировым рынкам и экономике необходимую уверенность и стабильность.
Ишак Дар подчеркнул, что особенно это важно для развивающихся стран, которые являются наиболее уязвимыми к региональным конфликтам.
Пакистанский министр отдельно поблагодарил государства, которые оказали дипломатическую поддержку для достижения этого результата. Среди них он отметил Саудовскую Аравию, Катар и Турцию.
"Мы с нетерпением ждем официальной церемонии подписания 19 июня в Женеве и остаемся уверенными, что этот позитивный шаг проложит путь к длительному миру, стабильности и совместному процветанию для региона и за его пределами", - подчеркнул Ишак Дар.
Соглашение между США и Ираном
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.
По словам американского лидера, соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, прекращение морской блокады со стороны ВМС США, а также отказ Ирана от разработки и получения ядерного оружия.
Сначала западные медиа писали, что документ планируют подписать дистанционно из-за логистических трудностей.
Впрочем, позже в Министерстве иностранных дел Ирана опровергли информацию о подписании соглашения в воскресенье.
В Тегеране отметили, что точная дата церемонии пока еще не согласована, однако не исключили ее проведения в ближайшее время.