Трамп пригрозив Ірану новим ударом, якщо йому "не сподобається угода"

Американський лідер підкреслив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном "не є остаточним". Він додав, що "якщо мені це не сподобається", то США знову "почнуть стріляти по них і скидати бомби їм на голови".

"Якщо мені це не сподобається, якщо вони не будуть поводитися як слід, ми одразу ж повернемося до скидання бомб прямо їм на голови, бо вони погано поводилися протягом 47 років", - сказав Трамп.

Він також заявив, що повідомлення про створення фонду для Ірану на суму 300 мільярдів доларів є неправдивими. За його словами, США не вкладуть у цю країну "навіть 10 центів".

Фото: Трамп анонсував нові удари по Ірану, якщо йому не сподобається угода (інфографіка РБК-Україна)

Нагадаємо, 14 червня Трамп оголосив про досягнення мирних домовленостей з Іраном. Йдеться про меморандум, який передбачає відновлення вільного проходу через Ормуз з боку Тегерана, а також припинення військово-морської блокади іранських портів з боку США.

Офіційне підписання документа заплановане на 19 червня в Женеві. За словами Трампа, питання майбутнього іранської ядерної програми сторони почнуть обговорювати після юридичного оформлення режиму припинення вогню.