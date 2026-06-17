Трамп пригрозив Ірану новим ударом, якщо йому "не сподобається угода"

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо майбутнього меморандуму з Іраном та назвав умову для відновлення ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Американський лідер підкреслив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном "не є остаточним". Він додав, що "якщо мені це не сподобається", то США знову "почнуть стріляти по них і скидати бомби їм на голови".
"Якщо мені це не сподобається, якщо вони не будуть поводитися як слід, ми одразу ж повернемося до скидання бомб прямо їм на голови, бо вони погано поводилися протягом 47 років", - сказав Трамп.
Він також заявив, що повідомлення про створення фонду для Ірану на суму 300 мільярдів доларів є неправдивими. За його словами, США не вкладуть у цю країну "навіть 10 центів".
Нагадаємо, 14 червня Трамп оголосив про досягнення мирних домовленостей з Іраном. Йдеться про меморандум, який передбачає відновлення вільного проходу через Ормуз з боку Тегерана, а також припинення військово-морської блокади іранських портів з боку США.
Офіційне підписання документа заплановане на 19 червня в Женеві. За словами Трампа, питання майбутнього іранської ядерної програми сторони почнуть обговорювати після юридичного оформлення режиму припинення вогню.
Водночас американський президент застеріг, що військові удари по Ірану можуть бути відновлені, якщо Вашингтон і Тегеран не зможуть дійти остаточної згоди щодо ядерної програми.
Крім того, телеканал CNN повідомляв, що Ізраїль звертався до США з проханням надати доступ до тексту угоди з Іраном, однак отримав відмову. Таким чином один із ключових союзників Вашингтона досі не ознайомлений зі змістом документа.