Трамп обещает возобновить атаки по Ирану в случае провала переговоров по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по Ирану могут возобновиться, если Тегеран и Вашингтон не достигнут окончательного соглашения по иранской ядерной программе, переговоры о чем запланированы на ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

В интервью The New York Times Трамп заявил, что готов вернуться к военному сценарию в отношении Ирана, если стороны не смогут договориться об окончательном урегулировании вопроса ядерной программы. По его словам, возможность новых ударов остается на столе в случае провала переговорного процесса.

Американский президент также резко высказался о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху. Трамп назвал его "очень сложным человеком" и заявил, что израильский лидер должен быть благодарен США за их роль в сдерживании иранской ядерной программы.

По словам главы Белого дома, если бы Иран получил ядерное оружие, это представляло бы экзистенциальную угрозу для Иерусалима. Он подчеркнул, что именно поэтому Вашингтон продолжает настаивать на достижении соглашения, которое не позволит Тегерану создать ядерный арсенал.