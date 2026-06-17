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США скрыли от Израиля текст соглашения с Ираном: CNN выяснило причину

14:05 17.06.2026 Ср
2 мин
У Трампа побоялись одного шага Нетаньяху
aimg Ирина Глухова
США скрыли от Израиля текст соглашения с Ираном: CNN выяснило причину Фото: США скрыли от Израиля текст соглашения с Ираном (Getty Images)
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Израиль обратился к США с просьбой ознакомиться с текстом соглашения с Ираном, но получил отказ. Ключевой союзник Вашингтона до сих пор не знает его содержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Почему не показывают документ

По словам источника издания, одной из причин отклонения запроса было то, что администрация американского президента Дональда Трампа опасалась, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародует соглашение до его официального оглашения.

Первым о запросе Израиля и отказе США сообщило издание i24 News.

В то же время американский чиновник назвал эту информацию "неточной".

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"Соединенные Штаты продолжали тесную координацию с нашими региональными партнерами, включая Израиль, на протяжении всех переговоров", - заявил чиновник.

Что сказал Нетаньяху

Во время пресс-конференции в понедельник вечером премьер-министр Израиля почти не комментировал договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

Однако, отвечая на вопросы журналистов, Нетаньяху признал, что между ним и президентом США не всегда существует полное взаимопонимание.

"Мы до сих пор не знаем, каким будет соглашение", - сказал израильский премьер.

Соглашение между США и Ираном

Напомним, 14 июня президент США Дональд Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном.

Речь идет о меморандуме, который обязывает Иран разблокировать Ормузский пролив для прохода всех коммерческих судов, а США - снять военно-морскую блокаду иранских портов.

Официально детали соглашения не обнародованы, но, по данным СМИ, окончательный проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном охватывает ряд вопросов - от ядерной программы Тегерана до вопроса разблокирования Ормузского пролива и отказа США от санкций в отношении иранской нефти.

Как стало известно, соглашение должно быть подписано в пятницу, 19 июня,в швейцарской Женеве.

Сам Трамп заявил, что готов возобновить военные действия, если Тегеран не согласится на условия, касающиеся его ядерной программы.

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