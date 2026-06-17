США скрыли от Израиля текст соглашения с Ираном: CNN выяснило причину
Израиль обратился к США с просьбой ознакомиться с текстом соглашения с Ираном, но получил отказ. Ключевой союзник Вашингтона до сих пор не знает его содержания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Почему не показывают документ
По словам источника издания, одной из причин отклонения запроса было то, что администрация американского президента Дональда Трампа опасалась, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародует соглашение до его официального оглашения.
Первым о запросе Израиля и отказе США сообщило издание i24 News.
В то же время американский чиновник назвал эту информацию "неточной".
"Соединенные Штаты продолжали тесную координацию с нашими региональными партнерами, включая Израиль, на протяжении всех переговоров", - заявил чиновник.
Что сказал Нетаньяху
Во время пресс-конференции в понедельник вечером премьер-министр Израиля почти не комментировал договоренности между Вашингтоном и Тегераном.
Однако, отвечая на вопросы журналистов, Нетаньяху признал, что между ним и президентом США не всегда существует полное взаимопонимание.
"Мы до сих пор не знаем, каким будет соглашение", - сказал израильский премьер.
Соглашение между США и Ираном
Напомним, 14 июня президент США Дональд Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном.
Речь идет о меморандуме, который обязывает Иран разблокировать Ормузский пролив для прохода всех коммерческих судов, а США - снять военно-морскую блокаду иранских портов.
Официально детали соглашения не обнародованы, но, по данным СМИ, окончательный проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном охватывает ряд вопросов - от ядерной программы Тегерана до вопроса разблокирования Ормузского пролива и отказа США от санкций в отношении иранской нефти.
Как стало известно, соглашение должно быть подписано в пятницу, 19 июня,в швейцарской Женеве.
Сам Трамп заявил, что готов возобновить военные действия, если Тегеран не согласится на условия, касающиеся его ядерной программы.